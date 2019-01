'Mooi' cao-resultaat werknemers BioMCN

Het personeel van methanolproducent BioMCN in Farmsum krijgt in drie jaar tijd 13,5 procent meer salaris.

Daarmee is het één van de voor werknemers meest lucratieve nieuwe cao's die in Nederland zijn afgesloten. Bij BioMCN werken 100 mensen

'Standvastig'

Dit jaar krijgen ze 3,67 procent meer loon en een verhoging van 1,33 procent van de eindejaarsuitkering. Volgens de FNV is dit bereikt door de standvastigheid van haar leden die de directie tijdens de kerstborrel een ultimatum stelden.

Lange termijn

Ook voor de jaren na 2019 heeft de directie een veer moeten laten. In 2020 komt er 3,5 procent bij en in 2021 3 procent. Omdat in die jaren de eindejaarsuitkering telkens met 1 procent stijgt, komt de totale loonsverhoging uit op 13,5 procent. De eindejaarsuitkering is dan net zo veel als een dertiende maand.

Arbeidsvoorwaardencoördinator van de FNV Zakaria Boufangacha noemt het 'een mooi resultaat, waarin de waardering van werkgever BioMCN doorklinkt voor de mensen die het werk doen'.

De bond heeft nog meer uit het vuur weten te slepen. Zo stijgt de reiskostenvergoeding met 7 cent per kilometer en is er een betere regeling voor oudere werknemers die minder willen werken.

