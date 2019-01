Deel dit artikel:













Celstraf geëist voor gewelddadige wildplasser De man plaste tegen het VVV-kantoor (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Tegen een 28-jarige man uit Groningen is vijftien maanden cel geeist wegens een zware mishandeling in Stad. De verdachte kreeg het aan de stok met drie mannen en trapte op hen in. Een van hen belandde met gebroken ribben op de intensive care.

Het trio sprak de Stadjer aan op de trappen van het VVV-kantoor, toen hij tegen een muur van het kantoor plaste. Een camera in de buurt nam het gevecht op. Geen zelfverdediging De man bekende dat hij op de mannen intrapte. Hij voelde zich bedreigd, maar de officier vond dat er geen sprake was van zelfverdediging. Fors strafblad De advocaat van de verdachte vond dat rekening moest worden gehouden met de psychische- en persoonlijkheidsstoornissen van de man. Hij vroeg om een lagere straf, maar de officier vond dat de feiten de man volledig aangerekend kunnen worden. Bovendien hield ze rekening met het forse strafblad van de Stadjer, met voornamelijk geweldsdelicten.