NVM Groningen: daling aantal verkochte woningen lijkt te stabiliseren

Het aantal woningen dat verkocht wordt neemt in de helft van de Groningse gemeenten af. Dat zegt de Groningse afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM).

Uit NVM-cijfers van het vierde kwartaal van 2018 blijkt dat er in de provincie 1.560 woningen zijn verkocht. In het 4e kwartaal van 2017 waren dat er 1.598, een daling van 2,4 procent. Landelijk gezien is de daling van het aantal transacties hoger: 8,1 procent.

Woningprijs

Ook de gemiddelde woningprijs is met 8,9 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Landelijk is dit 10,3 procent. Volgens de NVM komen deze cijfers vooral door de grotere aantallen van verkoop van duurdere woningen, zoals vrijstaande woningen.

Verkooptijd

Verder duurt het landelijk 39 dagen voordat een woning wordt verkocht. Dat is in onze provincie hoger: 61 dagen. Wel zijn er grote verschillen. In Stad en omgeving zijn er in het vierde kwartaal 514 woningen verkocht, gemiddeld binnen 24 dagen.

In dorpen om Stad heen, zoals Bedum, Winsum en Zuidhorn is de gemiddelde verkooptijd langer, tussen de 40 en 60 dagen. In Pekela is de gemiddelde verkooptijd 267 dagen.

Meer mensen trekken voorbij forenzendorpen

Volgens een woordvoerder van de NVM komt het in de provincie steeds meer voor dat Stadjers niet alleen meer naar de forenzendorpen zoals Zuidhorn of Winsum trekken, maar juist ook naar dorpen die verder van de stad liggen. 'Dit zorgt er mede voor dat in De Marne het aantal verkopen met 124 procent toenam.'

Dat houdt in dat er in het vierde kwartaal van 2017 16 huizen zijn verkocht. In dezelfde periode van 2018 ging het om 36 huizen.

