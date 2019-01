Gedwongen ontslag voor tien werknemers verlieslijdend Wildlands

Wildlands Adventure Zoo in Emmen heeft tien werknemers gedwongen ontslagen. Het park heeft vorig jaar 855.000 bezoekers gehad. Dat zijn er minder dan de eerste prognose van 1,2 miljoen bezoekers, maar meer dan de later bijgestelde prognose van 840.000 bezoekers.

In 2017 trok het park 1,05 miljoen bezoekers. In het openingsjaar kwamen er 1,4 miljoen bezoekers naar de Emmer dierentuin.

Wildnights

Wildlands verkondigde begin 2018 aan 1,2 miljoen bezoekers te willen trekken. Die prognose is in november door interim-directeur Erik van Engelen overboord gegooid. Van Engelen sprak de verwachting uit om op 840.000 bezoekers te komen in 2018 en wil dit volgend jaar verder uitbreiden richting de 900.000 bezoekers.

Wildlands was afgelopen kerstperiode ook in de avonduren open. 'Die Wildnights werkten goed. Daar kwamen in totaal 36.000 bezoekers op af. Dat is ook reden dat we boven het streefcijfer zijn uitgekomen', zegt Van Engelen tegen RTV Drenthe.

Verlies

Wildlands verkeert in zwaar weer en lijdt verlies. Al eerder werd bekend dat er in 2018 waarschijnlijk een verlies is van acht miljoen euro. In 2017 was dat nog 1,8 miljoen euro. Volgend jaar verwacht Wildlands opnieuw rode cijfers te schrijven: de prognose is een verlies van vier miljoen euro.

Wildlands heeft uitstel van betaling van leningen gekregen bij de vier grootste financiers (gemeente Emmen, VolkerWessels, WMD en Rabobank), zodat het tot 1 mei 2019 pauze heeft van die betalingsverplichtingen. De overige financiële verplichtingen lopen gewoon door. 'We zijn blij met de afspraak met de financiers. Eind maart weten we meer', aldus de interim-directeur.

Onderzoek

Het dierenpark heeft onderzoek gedaan naar de teruglopende bezoekersaantallen. Zo zou er door het bedrijf onvoldoende zijn gereageerd op de veranderende wensen van het publiek. Daarnaast zou door de combinatie van dierenpark en attractiepark onduidelijkheid bij het publiek ontstaan. Bovendien zouden dieren niet zichtbaar genoeg zijn en is de prijs van een ticket te hoog.

Lagere prijs en meer dieren

Daarom neemt het dierenpark maatregelen: zo gaat de entreeprijs naar beneden en worden de dierenverblijven aangepast, zodat de dieren beter zichtbaar worden. Ook worden lege plekken in het park opgevuld met nieuwe dieren. En er komt een pad tussen de gebieden Nortica en Serenga, zodat bezoekers niet twee keer dezelfde route hoeven te lopen. Verder zijn dus tien werknemers gedwongen ontslagen. 'Met hen hebben we gisteren gesproken. Dat was heel verdrietig', aldus Van Engelen.

