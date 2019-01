OM gaat in hoger beroep in zaak 'spookraadslid' Delfzijl

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan in de zaak Ishan S. uit Delfzijl. Het 30-jarig voormalig 'spookraadslid' van Delfzijl kreeg voor drugshandel, verboden wapenbezit en het beïnvloeden van twee getuigen vijftien maanden cel, waarvan zeven voorwaardelijk.

De straf viel lager uit. Eerder werd er 2,5 jaar cel geëist tegen S., omdat de man ook terecht stond voor uitbuiting van een medewerker van zijn eetcafe. Dit vond de rechtbank niet bewezen en sprak hem van dit feit vrij. Het OM is het hier niet mee eens en tekende hoger beroep aan.

Ook hoger beroep vader

Het OM ging ook in hoger beroep in de zaak Tufan S., de 56-jarige vader van de voormalige fractievoorzitter van Sociaal Delfzijl. Tegen hem werd vier jaar cel geëist. Vanwege meerdere vrijspraken bleef vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk over. Een 53-jarige oom van Ishan S. kreeg 42 maanden cel opgelegd. Hiertegen is het OM niet in hoger beroep gegaan.

Oom

De oom had een horecabedrijf aan de Markstraat in Delfzijl. Dat droeg hij in 2011 over aan zijn 30-jarige neef. In die zaak werd van 2005 tot 2011 een medewerker uitgebuit. Hij had kost en inwoning, maar verdiende geen loon. Hij moest zijn uitkering afstaan aan de toenmalige eigenaar. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw naar de politie stapte omdat ze meende dat haar broer, die op dat moment in het café van Ishan S. woonde, werd uitgebuit.

Onvoldoende bewijs

De rechtbank vond wel bewezen dat een eerdere bewoner door de oom werd uitgebuit. Die oom werd hiervoor bestraft. Er waren onvoldoende bewijzen dat de neef daarmee door was gegaan. Tufan S. werd ook verdacht van verduistering van 50.000 euro van de Turkse gemeenschap. Ook dat feit vond de rechtbank niet bewezen.

