Burgemeester Beukema houdt wekelijks spreekuur

Burgemeester Gerard Beukema van Delfzijl gaat een wekelijks spreekuur houden voor de inwoners van zijn gemeente.

'De komende tijd komt er veel op onze inwoners af, zoals de versterkingsopgave, de herindeling en de energietransitie. Ook ligt de ontwikkeling van het sociale domein niet stil. Er verandert veel en dat houdt mensen bezig', aldus de burgervader van Delfzijl.

Rechtstreeks contact

'Het houdt ook ons college bezig. En daarom sta ik open voor gesprekken met inwoners om rechtstreeks hun vragen, zorgen en ideeën te horen', licht Beukema het besluit verder toe.

Elke dinsdagmiddag is de burgemeester beschikbaar voor inwoners. Zij kunnen telefonisch of per email aangeven dat zij de burgemeester willen spreken en waarover. Met hen wordt dan een afspraak gemaakt.

Experiment

Het spreekuur heeft tot de zomervakantie een experimenteel karakter. Mocht het voorzien in een behoefte, dan krijgt het burgemeestersspreekuur na de zomervakantie een vervolg.

Lees ook:

- Burgemeester over versterking in Meedhuizen: 'Dit is een grote verrassing'

- Beukema zwaait af als burgemeester na DAL-fusie