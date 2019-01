Poederbrief RUG bevat geen schadelijke stof

De poederbrief die donderdagochtend werd bezorgd bij een pand van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) aan de Oude Boteringestraat in Stad, bevat geen schadelijke stof.

Dat heeft onderzoek door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) uitgewezen. Welke stof het precies was, is nog niet duidelijk. Het pand wordt nog onderzocht, de straat is weer open.

'Blij dat ze ongedeerd zijn'

'We zijn vooral heel blij dat de drie medewerkers ongedeerd zijn', zegt woordvoerder Jorien Bakker van de RUG.

Confusius Institute

De brief werd bezorgd bij het Groningen Confucius Institute. Na ontdekking werd het pand ontruimd. Drie medewerkers die in contact waren geweest met de brief, moesten binnen blijven tot duidelijk werd of de inhoud gevaarlijk was.

Onderzoek

Het is niet duidelijk in welke hoek de afzender van de poederbrief gezocht moet worden en wat er op het briefje stond dat erbij zat. De politie doet onderzoek.

