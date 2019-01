North Sea Commission inspecteert Waddengebied: 'Dit in de toekomst voorkomen'

De North Sea Commission wil een containerramp zoals vorige week op de Noordzee plaatsvond, in de toekomst voorkomen.

Dat zegt voorzitter Kerstin Brunnström van de commissie. Brunnström geeft aan dat de North Sea Commission donderdagochtend in Lauwersoog was om met eigen ogen te zien wat de impact is van de containerramp.

'We richten ons in de North Sea Commission onder meer op het onderwerp 'plastic in de zee'. Deze casus laat ons zien wat er kan gebeuren wanneer er zoiets gebeurt. We proberen dit in de toekomst echt te voorkomen.'

De North Sea Commission is onderdeel van de Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Die organisatie vertegenwoordigt Engeland, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Nederland bij de Europese Unie in Brussel.

Rondleiding

Gedeputeerde Henk Staghouwer leidde de groep donderdagochtend rond. Het startpunt van de tocht was Lauwersoog, om daarna het Friese Waddengebied te doorkruisen.

'Ons doel is om te laten zien wat er de afgelopen dagen is gebeurd', zegt hij. 'Deze club houdt zich erg bezig met 'Marine Litter', vervuiling van de zee. Dit is echt een commissie waarin dit onderwerp stevig aandacht heeft. Zij kunnen een trend zetten, vandaar dat ik ze meeneem richting dit gebied.'

Volgens Staghouwer kan de North Sea Commission dit thema agenderen bij de Europese Unie in Brussel.

'De North Sea Commission maakt deel uit van de CPMR, die weer een stevige inbedding in Brussel heeft. Ze proberen dit op de agenda te zetten en daar hoort deze gebeurtenis ook bij.'

