OM: Tbs'er uit Groningen mag in vrijheid sterven

De tbs met dwangverpleging van een 55-jarige Groninger kan na circa zestien jaar worden beëindigd, omdat de man terminaal ziek is. Dat zei de officier van justitie donderdag tijdens een tbs-zitting bij de rechtbank in Assen.

In augustus 2001 werd de Stadjer veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor drie verkrachtingen, een aanranding en een mishandeling. Eerder al was hij op de Antillen veroordeeld voor verkrachting. In de tbs-kliniek kreeg de man jarenlang libidoremmende middelen voor zijn seksuele stoornis en antipsychotica.

Geen kans op herhaling

Om de paar jaar moet de rechter bepalen of de tbs-maatregel moet worden verlengd. Het Openbaar Ministerie wilde tijdens de rechtszaak op advies van de behandelaars van de Groninger aanvankelijk één jaar verlenging eisen, tot kort geleden bekend werd dat hij niet lang meer te leven heeft.

Tijdens de rechtszaak zei zijn hoofdbehandelaar van de tbs-kliniek in Utrecht dat ze nu vindt dat de tbs niet langer verlengd hoeft te worden.

Volgens haar is er geen kans meer dat de man nog misdrijven gaat plegen. Hij ligt veel in bed en krijgt zware medicatie. 'Hij wil graag als vrij man sterven en verzorgd worden bij zijn zus in Rotterdam', aldus de behandelaar. De tbs-kliniek heeft daarmee ingestemd.

Ik heb één cliënt gehad die ook ziek werd en wel is gestorven in een tbs-kliniek. Dat wens je niemand toe Advocaat verdachte

Met toezicht naar zus

Een tbs-maatregel kan volgens de wet niet in één keer, zonder vervolgbehandeling, worden gestopt. Daarom is vrijdag bij een andere rechtbank een zitting waar wordt gekeken of de man in aanmerking komt voor een regeling waarbij hij wel toezicht krijgt, maar toch uit de tbs-kliniek kan. Dan zou hij naar zijn zus kunnen om te sterven.

'Ik heb één cliënt gehad die ook ziek werd en wel is gestorven in een tbs-kliniek. Dat wens je niemand toe', aldus de advocaat van de Groninger.

Vanwege zijn ziekte was de man zelf niet in de Asser rechtbank. Vorige week is een rechter bij hem in de kliniek geweest voor een gesprek.

'Verstandig'

De man heeft de verkrachtingen in Groningen overigens nooit bekend. Als hij niet ziek was geworden, hadden de behandelaars verlenging van de tbs gewild, omdat hij nog steeds aan psychische stoornissen lijdt en daar ook niet meer vanaf komt.

Maar vanwege zijn ernstige ziekte vormt de Groninger geen gevaar meer voor de samenleving, stelt zijn behandelaar. 'Het valt op dat hij nog nooit zo verstandig is geweest als nu, nu hij zo ziek is. Hij denkt veel na over het leven en doet het heel goed.'

Over twee weken beslist de rechtbank of hij als vrij man kan sterven.