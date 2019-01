Deze zeven bedrijven testen hun spullen op ESNS

Je kunt er naar topbands luisteren en een biertje drinken. Maar festivals als Eurosonic Noorderslag zijn ook een uitstekende plek voor ondernemers om nieuwe producten of prototypes uit te proberen. Innofest helpt ze erbij.

Geen betere plek om een product te testen dan een festival, zegt Anna van Nunen van Innofest. 'Innovaties mislukken vaak omdat ze te snel worden geïntroduceerd. Bedrijven willen een product graag snel op de markt brengen, maar het gebeurt nogal eens zonder dat ze precies weten of het echt goed werkt.'

In voor iets nieuws

'Festivals hebben een onwijs mooie tijdelijke infrastructuur voor energie, water en afval', zegt Van Nunen. 'Daar kun je heel goed een idee of product inpassen dat je wilt testen. Veel eenvoudiger in elk geval dan in een stad waar alles al letterlijk in beton gegoten is.' Komt bij dat op festivals veel volk rondloopt, dat veelal wel in is voor iets nieuws.

Levend lab

Innofest benut laat daarom bedrijven festivals gebruiken als levend laboratorium met de festivalbezoekers als welwillende proefkonijnen. Zo test het Groningse bedrijf Aquacolor Sensors een realtime meetsysteem voor drinkwater en zetten de ondernemers van E-waste Arcades uit Eindhoven gamification en pratende prullenbakken in om afvalscheiden leuk te maken.

Festivals hebben een onwijs mooie tijdelijke infrastructuur om een idee of product te testen Anna van Nunen-Innofest

Zo'n negentig ondernemers hebben in de afgelopen paar jaar op tien festivals hun prototypes via Innofest kunnen uitproberen. De Groninger universiteit heeft onderzoek gedaan naar wat dat de bedrijven heeft opgeleverd. Van Nunen: 'Het blijkt dat het bedrijven die prototypes testen op de festivals sneller groeien. Dat komt doordat ze met een beter productontwerp en een betere functionaliteit de markt op kunnen.'

Fuck Up Award

Het zou raar zijn als alle prototypes gelijk een schot een de roos blijken. Mislukkingen horen erbij. Daar heeft Innofest de Fuck Up Award voor in het leven geroepen. Die wordt volgende week vrijdag uitgereikt. Van Nunen: 'Aan de ondernemer die het hardst heeft gefaald en dus het meest heeft geleerd.'

Op Eurosonic Noorderslag (ESNS), volgende week in Groningen, testen zeven bedrijven hun vindingen. Drie komen er uit Noord-Nederland en er is ook een Slowaaks bedrijf dat via gezichtsherkenning emoties bij het publiek registreert.

NoordZaken licht er een paar interessante uit.

Litti

Sigarettenpeuken zijn een probleem. Ze vervuilen de natuur, beesten eten ze op en ze kunnen jaren als zwerfafval blijven rondslingeren. Oké roken is slecht, maar als er dan toch gerookt wordt, laten we dan wat bedenken om eind te maken aan al die troep, dachten studenten van de Frisian Design Factory van de NHL in Leeuwarden. Dat werd de Litti, een handzame houder met aansteker en een afsluitbare asbak erbij in.

'De roker wil een aansteker. Wat willen wij eigenlijk? Wij willen dat de peuken worden opgeruimd.' Een eerdere versie vonden de testers op het festival Welcome to the Village in Leeuwarden wat aan de grote kant. Het afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuwe en iets kleinere versie. Op ESNS wordt die getest.

Tckl

Wat? Ja, spreek uit tackle. Van het voetbal. Hoezo? Nou wie wel eens een netwerkbijeenkomst bezoekt, vertrekt nogal eens zonder juist die mensen gesproken te hebben die op het eigen lijstje stonden. Voelt als jammer. Tckl is een app waarop deelnemers zich vooraf melden. In de app kun je dan zien wie er allemaal zijn. Tinder, maar dan zakelijk. In de app kun je mensen waarmee je in gesprek wilt liken.

In de sportwereld is Tckl al een tijdje actief. Bedrijven kunnende de app ook gebruiken om zakelijke relaties uit te nodigen voor evenementen bijvoorbeeld sportwedstrijden. Een musthave business eventmanager, aldus de Groningse bedenkers. Op Noorderzon werd de Tckl-app al eens getest.

Aquacolors Sensors

Heeft water een kleurtje, dan registreren de sensoren van het Friese bedrijf Aquacolor Sensors het in de leiding. Puur en helder moet het drinkwater zijn. De gegevens zijn realtime beschikbaar, direct dus. Een enorm voordeel voor festivals. 'Watermetingen moeten normaal altijd naar een lab. Dat duurt lang en is duur.' Dan kan het dus gebeuren dat je weet dat het water niet deugt, maar dan is het kwaad eigenlijk al geschiedt. Op Eurosonic worden de sensoren op een aantal plekken in de waterleidingen ingepast.

Amena

Beetje creepy misschien. Het bedrijf Amena komt naar ESNS met informatiezuilen die ook gebruik maken van camera en geluid. Op de schermpjes is allerlei info te lezen, maar de zuilen halen ook informatie van de bezoekers op. Zo wordt emotie van de gezichten van bezoekers gelezen. De gezichtsherkenning wordt dan gebruikt om terug te praten.

Amena is de enige buitenlandse onderneming, uit Slowakije komt het. Dat is omdat Tsjechië en Slowakije focuslanden zijn van Eurosonic Noorderslag.

Verder ook:

- AirQon (Breda). Benut accu's van elektrische auto's als off-grid energiebron.

- E-waste Arcades (Eindhoven). Zet gamification en pratende prullenbakken in voor afvalscheiding

- Semilla Sanitation Hub (Oss). Maakt van urine fris (drink)water en kunstmest. Test op ESNS of het ook werkt met grijs water, dat is alles wat er door het toilet wordt gespoeld. Proost!