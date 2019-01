Nieuw gezondheidscentrum Delfzijl ontvangt eerste patiënten: 'Dit is een uitkomst'

Het nieuwe gezondheidscentrum in Delfzijl is in gebruik (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

Na een maandenlange verbouwing is het nieuwe gezondheidscentrum aan het Molenbergplein in Delfzijl klaar voor de eerste patiënten.

Het centrum doet het verdriet van de sluiting van het Delfzicht ziekenhuis niet vergeten, maar scheelt jaarlijks vele duizenden ritjes naar het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

Briefje

Tekenend is misschien wel het getekende briefje met 'Ingang' op de voordeur. Nog niet iedereen weet de weg en de finishing touch moet nog komen, maar voor bloedprikken en handtherapie kun je al naar binnen.

Volgende week verhuizen de huisartsen en fysiotherapeuten en begin dit jaar starten ook de specialisten van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda met hun spreekuur in Delfzijl.

Tegenslagen in bouw

Voor directeur en initiatiefnemer Everhard Telkamp van Stichting Eerstelijns Diagnostiek Nederland (SEDN) was de verbouwing van het voormalige postkantoor een tropenjaar. Het centrum zou eigenlijk opengaan op het moment dat het Delfzicht de deuren zou sluiten op 1 juli vorig jaar, maar dat lukte niet door tegenslagen in de bouw.

We verwachten dat de spreekuren van specialisten hier tussen de 30.000 en 40.000 ritjes naar Scheemda overbodig maken Everhard Telkamp - Stichting Eerstelijns Diagnostiek

'We hadden last van aardbevingsschade, verouderde bouwtekeningen en meer asbest. Dat heeft ons op achterstand gezet qua oplevering', vertelt Telkamp, die er als drijfveer van het centrum zeker wel eens een nacht van wakker lag.

Verademing

Hij is heel blij de eerste patiënten nu te zien. Het centrum is volgens de initiatiefnemer een verademing voor veel Delfzijlsters, die nu nog voor elk kleinigheidje naar Scheemda moeten.

'We verwachten dat de spreekuren van specialisten hier tussen de 30.000 en 40.000 ritjes naar Scheemda overbodig maken. Het OZG gaat hier veel controles afvangen.' Daarnaast kunnen Delfzijlsters er ook terecht voor röntgenfoto's, echo's, podotherapie, de apotheek, orthopedie, logopedie en het Sociaal Plein Delfzijl.

Minder kosten

Henk en Elza Keizer zijn een van de eerste patiënten in Gezondheidsplein Molenberg. Henk komt vanwege artrose in zijn handen: 'Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn, want het was een oud gebouw.'

Voor ons is het ook spannend hoe het gaat lopen Rik Kuipers - huisarts

Vooral Elza ziet de voordelen, ook financieel: 'Omdat ik in een scootmobiel zit, moet ik met een taxibus naar Scheemda. Dan liegen de prijzen er niet om, zeker als je regelmatig heen en weer moet. Dus dit is een uitkomst.' Het echtpaar hoopt dan ook 'heel oud te worden in Delfzijl'.

Nieuwe hoofdkwartier

De huisartsengroep uit Delfzijl Noord start op 1 februari met spreekuren in het nieuwe gezondheidscentrum. Het wordt met negen spreekkamers het nieuwe hoofdkwartier van de groep. Er blijven vijf spreekkamers in het huidige centrum in Delfzijl Noord.

Volgens huisarts Rik Kuipers hoeven de meeste patiënten niet verder te rijden: 'Een deel van de mensen woont hier net zo dichtbij. Daarnaast blijven de artsen op beide locaties actief, zodat mensen altijd een keuze hebben. Maar voor ons is het ook spannend hoe het gaat lopen.'

Ziekenhuis

Een woordvoerder van het OZG kan nog niet zeggen vanaf wanneer het ziekenhuis spreekuur gaat houden: 'We houden het op begin 2019, aangezien eerder genoemde data door vertraging in de bouw niet door konden gaan.' Volgens Telkamp zijn de kamers in elk geval klaar voor gebruik.

De officiële opening van het centrum is naar verwachting begin maart.

