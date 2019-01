Zeehondencentrum teleurgesteld dat hulp scholieren is afgewezen

Het Zeehondencentrum Pieterburen is teleurgesteld dat het opruimacties van drie scholen heeft moeten afzeggen. Reden is dat waterschap Noorderzijlvest de groepen niet kan begeleiden en vreest voor de veiligheid van de kinderen.

Het Hogeland College in Wehe den Hoorn, het Dr. Nassaucollege in Norg en basisschool De Vuurvogel in Assen hadden zich aangemeld bij de zeehondencrèche om donderdag en vrijdag te helpen bij het opruimen van de Groningse kust. Verschillende busbedrijven waren al bereid gevonden om de scholieren gratis te vervoeren.

Scholen zijn afgebeld

Maar de scholen zijn afgebeld omdat Noorderzijlvest gecoördineerde opruimacties voor groepen op dit moment niet toestaat.

'De begeleiding van grote groepen, zeker schoolkinderen, kost tijd en onze mensen zijn momenteel erg druk met onder meer dijkinspecties en opruimwerkzaamheden', legt woordvoerder Gaby Krikke van Noorderzijlvest uit.

'Hartverwarmend'

Bovendien vreest het waterschap voor de veiligheid van de groepen: 'Donderdag hebben we bijvoorbeeld veegmachines over de dijk laten rijden om organisch materiaal op te ruimen. Dan komen andere opruimacties niet zo goed uit. Maar we zijn niet rigide bij het accepteren van hulp door georganiseerde groepen. Dit soort initiatieven zijn hartverwarmend en waarderen we zeker.'

Teleurgesteld

Het Zeehondencentrum was aanvankelijk 'verbijsterd' over het standpunt van het waterschap. 'Wij staan te popelen om het gebied weer in te gaan. Alle hulp is welkom, want er is nog genoeg op te ruimen', reageert woordvoerder Sander van Dijk.

Maar na een dag van overleg - met onder meer de Veiligheidsregio - is er nu toch ook begrip voor de argumenten van het waterschap. Een tweet van woensdagavond waarin het zeehondencentrum aangaf het jammer te vinden dat er geen prijs werd gesteld op hulp van georganiseerde groepen, werd in de loop van de dag zelfs ingetrokken.

Veiligheid staat voorop

'Natuurlijk hebben wij als Zeehondencentrum een actiegerichte instelling. Maar wij beseffen ook dat de veiligheid voorop staat. Het waterschap werkt met grote machines, en daar komt bij dat het koud is', zegt zorgmanager Arnoud de Vries van Zeehondencentrum Pieterburen.

'Je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat twintig kindjes op de dijk onderkoeld raken. De hulpdiensten kunnen er bovendien niet zomaar komen', stelt De Vries.

Andere opruimacties

De komende dagen zijn er wel andere opruimacties op komst. 'Vrijdag gaan we met een groep van vijftig vrijwilligers in de Eemshaven schoonmaken. En ook op zaterdag gaan we met een groep vrijwilligers delen van de Groningse kust schoonmaken', zegt De Vries.

Nieuwe vrijwilligers hoeven zich volgens hem niet meer aan te melden. 'We hebben nog zo'n duizend mensen op de lijst staan. Dat is genoeg. In vijf tot zeven dagen is alles weg, is onze inschatting nu', stelt De Vries.

