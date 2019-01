Deel dit artikel:













Groningen Seaports blijft wind in de zeilen houden (Foto: Koos Boertjens/Groningen Seaports)

De Eemshaven en de haven van Delfzijl hebben een goed 2018 achter de rug. Met een overslag van 13,7 ton was de overslag groter dan in 2017, wat ook al een succesvol jaar was.

Steven Radersma

Verslaggever

Dat zei directeur Cas König van Groningen Seaports donderdagmiddag tijdens de nieuwjaarsreceptie van dat bedrijf. Ruim 14.000 mensen Er werd bijna 34 hectare aan bedrijfsgrond uitgegeven; ook dat is meer dan een jaar eerder. In 2018 waren er ruim 14.000 mensen aan het werk in beide havens, een stijging van 2 procent. Ook 2019 lijkt een goed jaar te worden voor Groningen Seaports: Het datacenter van Google in de Eemshaven gaat fors uitbreiden, het metaalverwerkende bedrijf Van Merksteijn bouwt er een nieuwe fabriek, BOW Terminal opent er een vestiging en er komt een metaalrecyclingfabriek van PMC.

