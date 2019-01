Directeur Knol's Koek: 'Ik hoop in april weer te beginnen'

Het interieur is inmiddels grotendeels gesloopt en schoongemaakt. Directeur Edwin Knol van Knol's Koek hoopt dit voorjaar weer koek te produceren.

Afgelopen zomer brandde de bakkerij aan het Hoendiep in Stad af. Het gebouw, waarin de bakkerij was gevestigd, is een ruïne. Knol zegt dat het wachten is op de verzekering, voordat een aannemer aan de herbouw kan beginnen.

Tweede keer brand

'Je gaat er met goede moed mee om en als de werkzaamheden beginnen, dan kan het snel gaan', aldus Knol. 'Ik heb er in elk geval baat bij om zo snel mogelijk weer koek te bakken. Ik hoop in april weer te beginnen.'

Op 15 augustus vorig jaar brandde de bakkerij af. Het vuur ontstond in de wasdroger van het pand. Het was de tweede keer dat Knol 's Koek door brand werd getroffen, in 2010 gebeurde dat ook al.

Knol staat te trappelen

Inmiddels is het interieur grotendeels gesloopt en schoongemaakt. 'We gaan gewoon door. Dat was altijd onze opzet. Ik vind het lastig om te zeggen wanneer precies, maar dat we weer beginnen staat als een paal boven water. Mijn medewerkers en ik staan te trappelen om aan de slag te gaan.'

Zelfde locatie

Knol zegt dat het bedrijf weer op dezelfde locatie terugkomt. 'De muren van het gebouw blijven staan. De wanden worden bekleed en er komt een nieuw dak op. Verder wordt de vloer aangepakt en moeten we de juiste machines erbij zoeken', aldus Knol.

'We werkten met een groep van acht mensen', gaat Knol verder. 'Als het goed is gaan we over enkele maanden met dezelfde mensen weer aan de slag.'

Toekomst

'In het begin ben je een beetje down dat het ons overkomt,' zegt Knol. 'Maar dan denk je: zo mag Knol's Koek niet eindigen. In 2023 bestaat het bedrijf 100 jaar, dat moeten we halen.'

