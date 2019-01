'Buurke-duels' worden overgespeeld; WVV voelt zich benadeeld

Zondageersteklasser WVV uit Winschoten voelt zich benadeeld door de KNVB. Die heeft bepaald dat het eerste elftal van WVV twee duels over moet spelen waarin aanvaller Jeroen Buurke meedeed.

Buurke speelt vorig jaar oktober mee in de wedstrijd van WVV tegen zijn oude club Nieuw Buinen. WVV wint met 8-0 en Buurke scoort vijf keer. Saillant detail: enkele dagen voor deze wedstrijd liet Buurke zich, met goedkeuring van de KNVB, overschrijven van de Drentse naar de Groningse vereniging. Na de 8-0 winst speelt Buurke ook in de thuiswedstrijd tegen Noordster.

Fout van de KNVB

En die optredens van de spits hadden niet gemogen, zo erkent de KNVB enkele dagen na Buurkes tweede wedstrijd voor WVV. Toch hoeven de duels volgens de aanklager niet overgespeeld te worden, omdat club en speler er niets aan konden doen.

Het overspelen van deze wedstrijden wordt als de meest eerlijke oplossing gezien Bram Groot-persvoorlichter KNVB

Nu denkt het bestuur amateurvoetbal van de bond er toch anders over. 'Omdat de clubs waartegen Buurke in actie is gekomen hier anders ten onterechte nadeel van hebben ondervonden. Hoe vervelend ook voor de club en de speler, maar het overspelen van deze wedstrijden wordt als de meest eerlijke oplossing gezien in deze vervelende situatie', zegt woordvoerder Bram Groot.

'Een dergelijke zaak is (gelukkig) erg uniek', zegt persvoorlichter Bram Groot van de KNVB. 'Overschrijvingen gaan bijna altijd goed en als het een keer fout gaat dan kan dit vaak snel hersteld worden. Het is natuurlijk erg vervelend voor alle betrokken partijen dat dit nu niet is gebeurd.'

'Beroep niet mogelijk'

'Ik vind het een hele vreemde zaak', reageert trainer Bernd van Bolhuis vanuit het Spaanse Benidorm waar de hoofdmacht van WVV momenteel verblijft voor een trainingskamp. 'Ik ben van mening, dat we niets verkeerd hebben gedaan. Ik dacht dat de zaak was afgehandeld en dan krijg je dit. Maar goed, we gaan in overleg met het bestuur en kijken welke we stappen we kunnen nemen.'

Volgens de KNVB is het overspelen van de wedstrijden een bestuursbesluit waartegen geen beroep mogelijk is.

Rest bij Van Bolhuis de vraag hoe het dan zit met de rode kaart die WVV'er Marcel Smit kreeg in het geschrapte duel met Noordster, waardoor 'ik Marcel een paar wedstrijden niet kon opstellen'. Ook in dit geval komt uit Zeist slecht nieuws voor de ploeg uit Winschoten. 'Deze straf is inmiddels uitgezeten en dit is niet meer terug te draaien. Hier zal geen verandering in komen.'

Punten kwijt

Door het hernieuwde besluit van de KNVB is WVV voorlopig zes punten kwijt in de eerste klasse. Wanneer de duels opnieuw worden gespeeld is nog niet bekend.

