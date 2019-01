Promotor Eemsdelta-regio: 'Massatoerisme is geen doel'

Hoe lok je toeristen naar Delfzijl, Appingedam, Eemsmond en Loppersum? Met die vraag houdt Sylvia Jansen zich bezig. Ze is sinds deze maand de nieuwe directeur van de Top van Groningen, de stichting die de Eemsdelta-regio promoot.

Wie op internet zoekt naar deze organisatie, zal echter weinig vinden. 'Wij vinden de naam van de stichting niet belangrijk. De naam van de regio, Eemsdelta, des te meer', verklaart Jansen.

Beleven

Ze omschrijft haar werkgebied als een plek 'voor liefhebbers van rust, natuur, wandelen, fietsen en cultuur'.

'We hebben een stuk Waddenkust, de Dollard. Bijzondere natuurgebieden met gidsen. De Wierden, een stukje historie. En niet te vergeten de historische binnenstad Appingedam en maritieme stad Delfzijl. Er is hier dus best het een en ander te beleven', somt ze op.

Groei

Hoe het nu met het toerisme in het gebied staat, durft Jansen niet goed te zeggen. 'We zien landelijk wel dat het er een groei in zit. Vooral van toeristen uit eigen land, maar ook uit Duitsland en België.'

Vertaalt naar onze provincie, en specifiek de Eemsdelta-regio, ziet Jansen voor een groot aandeel Duitse bezoekers. 'We hebben een belangrijke doelgroep net over de grens.'

Marketing

De opdracht van Jansen is om het gebied te promoten. Hoe gaat ze dat doen? 'Wat heel erg belangrijk is, is online marketing. Het verhaal online in beeld brengen. Daar is een mooie slag te maken.'

Daarmee wil ze vooral laten zien wat er allemaal te zien en te doen is in het gebied. 'We hebben een rijkdom aan ruimte. De opdracht is heel duidelijk: we moeten vertellen wat er is.'

Daarbij ziet Jansen mogelijkheden in het promoten van het Waddengebied, maar ook het Marconi-project bij Delfzijl. 'Daar wordt een stuk dijk verlegd en een strand en kweldergebied aangelegd. Dat zijn dingen die heel aantrekkelijk zijn.'

Aardbevingen

Toch heeft Jansen ook te maken met het feit dat haar werkgebied deels onderhevig is aan aardbevingen.

'Ik wil niet zozeer inzoomen op de bevingen zelf. Wat denk ik wel een interessant verhaal is, is de energievoorziening van Nederland. Natuurlijk hebben we de gaswinning, maar ook de nieuwe energietransitie. We moeten het wel beleefbaar maken. Ik denk dat daar wel een verhaal in zit. Wellicht in de vorm van routes, over vroeger en nu.'

Geen massatoerisme

Hoewel Jansen pas een paar dagen aan de slag is, vindt ze het nu al 'ontzettend leuk'. 'We hebben een heel bevlogen team aan vaste mensen en vrijwilligers. Er zit heel veel kennis en passie bij de mensen.'

Hoewel ze de Eemsdelta-regio moet promoten, beseft ze dat het niet de bedoeling is om drommen toeristen naar het gebied te halen. 'Het blijft kleinschalig. Massatoerisme is geen doel, daar is het gebied ook niet naar.'

Lees ook:

- Geen 'Moi' maar 'Ahoy' moet imago Delfzijl vlottrekken

- Hiemstra: 'Maak van regio Eemsdelta een kindzone'