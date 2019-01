Figuranten gezocht voor dramaserie 'Hollands Hoop'

Marcel Hensema in zijn rol als Fokke Augustinus (Foto: Facebook.com/hollandshoopdeserie)

Altijd al naast Marcel Hensema in een Nederlandse televisieserie willen schitteren? De dramaserie Hollands Hoop, met Winschoter Hensema in de hoofdrol, zoekt figuranten.

In de serie verhuist het gezin van forensisch psychiater Fokke Augustinus (Marcel Hensema) naar de provincie Groningen en komt daar in de cannabisteelt terecht. Andere hoofdrollen worden vertolkt door Kim van Kooten, Gaite Jansen en Hadewych Minis.

Opnames

De opnames van het derde seizoen zijn gestart in 2018 en worden onder andere gefilmd in de provincie Groningen. Hollands Hoop is een productie van BNNVARA en NTR.

Geinteresseerden kunnen zich via deze link aanmelden als figurant.

