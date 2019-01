Stad populairder onder woningzoekers dan Amsterdam

Er wordt vaker naar woningen gezocht in Groningen dan naar woningen in Amsterdam. Dat blijkt uit zoekcijfers van Funda.

Amsterdam voerde eerder de lijst van regio's aan waarin mensen op Funda naar een woning zoeken. In het vierde kwartaal van 2018 nam Groningen (en omgeving) deze plek over. Amsterdam viel zelfs uit de top drie.

Tekst gaat verder onder afbeelding. Bron: Funda



Woningmarkt in Stad is oververhit. Ik snap niet goed waarom mensen daar nog wel naar woningen zoeken Ger Jaarsma - voorzitter NVM

Verklaring

Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM, snapt niet goed waarom er zoveel naar Groningen wordt gezocht. 'Net als Amsterdam is de woningmarkt in Groningen oververhit. Daarom snap ik wel dat Amsterdam uit de top drie valt. Mensen stoppen door de krappe woningmarkt daar gewoon met zoeken. Groningen is ook oververhit. Waarom men daar nog wel naar woningen blijft zoeken, kan ik niet verklaren.'

Het zou kunnen dat mensen buiten de provincie niet beseffen dat er een groot verschil is tussen Stad en Ommeland Sjirk de Jong - woordvoerder NVM Groningen

Onwetendheid?

Sjirk de Jong, woordvoerder van NVM Groningen, heeft wel een suggestie. 'Dat Groningen populair is onder woningzoekers heeft waarschijnlijk met bereikbaarheid te maken en met onwetendheid. Veel mensen uit de buurt weten wel hoe krap de woningmarkt in Stad is.'

'Maar mensen uit andere delen van het land denken misschien toch dat het in het noorden hiermee wel meevalt. Ze associëren Groningen met boerderijen en ruimte. Het zou kunnen dat ze dan niet beseffen dat er een groot verschil is tussen Stad en Ommeland als het gaat om hoe makkelijk je er een huis vindt.'

In zuidoost Groningen zijn veel leuke huizen te koop voor een goede prijs Ger Jaarsma - voorzitter NVM

Zuidoost Groningen grote stijger

Uit de zoekcijfers van Funda blijkt verder dat het zuidoosten van de provincie in de top drie van grootste stijgers staat. Jaarsma kan dit wél verklaren.

'In het oosten van Groningen zie je dat het gebied een tijdlang is achtergebleven qua prijsstijgingen en in verkopen van woningen. Maar daar is een inhaalslag aan de gang. De prijzen stijgen er behoorlijk, maar er is ook nog voldoende aanbod. In dit gebied zijn veel leuke huizen te koop voor een goede prijs.'

