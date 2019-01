Dubex vindt weg omhoog na donkerste periode ooit

De zon begint weer te schijnen voor Dubex uit Stadskanaal. De fabrikant van landbouwmachines ging in februari vorig jaar failliet en maakte een maand later een doorstart.

Inmiddels heeft Dubex de weg omhoog weer gevonden, vooral dankzij de wave-techniek.

Helft arbeidskrachten terug

Van de ruim dertig mensen die op straat kwamen te staan konden vijftien mensen weer aan de slag. Inmiddels wordt ook een aantal uitzendkrachten ingezet. 'Het was een lastige periode hoor. Het meeste personeel werkte hier meer dan twintig jaar. Als je daar afscheid van moet nemen dan is dat moeilijk en niet leuk', zegt directeur Nico Dubbelboer.

'Gelukkig bleef het contact met leveranciers goed, waardoor we het vertrouwen met hen snel konden herstellen.'



Ziel en zaligheid

Dubbelboer vond op het laatste moment een financier om een doorstart mogelijk te maken. Dat zich dat gunstig ontwikkelt, is prettig voor de directeur van het familiebedrijf.

Vorig jaar werd het 65-jarig bestaan gevierd. Hij heeft er veel eigen geld ingestoken in de loop der jaren en Dubbelboer gaf altijd zijn 'ziel en zaligheid aan het bedrijf'.



Drukregistratie

Waar Dubex van profiteert is gewijzigde wetgeving per 1 januari volgend jaar. De drukregistratie wordt dan ingevoerd. Boeren moeten in het kader van milieuvriendelijker werken aantonen met welke spuitdruk de machine over het land rijdt.

Het doel is om driftbesparend te werken. Er mag geen wolk meer achter de sproeimachine zichtbaar zijn tijdens het sproeien om gifverspilling zoveel mogelijk te voorkomen. 2019 is een overgangsjaar, zodat gebruikers de tijd krijgen om tijdig aan de regelgeving te voldoen.



Impuls

De hiervoor bedachte oplossing is de wave. 'We hebben een scherm ontworpen van waarachter gesproten wordt en we hebben de spuitkop verlaagd van een halve meter tot twintig centimeter boven het gewas. Deze machine is er al twee jaar, maar krijgt nu een impuls door de veranderde wetgeving.'

We kregen commentaar dat onze machines er altijd hetzelfde uitzagen. Daarom hebben we het logo aagepast en de kleurstelling ook Nico Dubbelboer - directeur Dubex

Veel verkocht

Dit alles heeft Dubex geholpen. 'De laatste weken hebben we veel verkocht. Bijna tachtig procent van de machines verkopen we met de wave.'

Dubbelboer geeft aan dat een scherpe prijsstrategie ook meehelpt. 'Doordat de concurrentie in Nederland zich beperkt tot één bedrijf heeft dat een positief effect.'



Jonge boeren gevoelig

Een andere ontwikkeling is de veranderde look en feel van de spuitmachines. Het was Dubex-geel en het is geel-zwart geworden. De spuitarmen blijven geel, maar sinds een tijdje is het framewerk zwart.

'We kregen commentaar dat onze machines er altijd hetzelfde uitzagen. Daarom hebben we het logo aangepast en de kleurstelling ook. Zeker jongere boeren zijn daar gevoelig voor.'



Poederlakken en stralen

Een derde component is het doen van spuitwerk voor derden. Dubex heeft de beschikking over een ruimte om onderdelen zelf te kunnen spuiten.

De bezettingsgraad van deze spuit-inrichting om te kunnen poederlakken en stralen kon omhoog. Daar wordt nu aan gewerkt. Volgens Dubbelboer is deze activiteit lonend.



Strategie duidelijker

Het komt misschien voort uit een frisse blik, veroorzaakt door het binnenhalen van een externe bedrijfsadviseur. 'Hij zorgt ervoor dat we niet in bedrijfsroutines zijn blijven hangen. De strategie is nu duidelijker op verkoop gericht. Daar hebben we een marketingbureau voor in de arm genomen.'

Klanten liggen me na aan het hart en dan is het fijn om te constateren dat we geen dealers verloren hebben. Sterker nog, er komen nieuwe bij Nico Dubbelboer - directeur Dubex

Nieuwe klanten

De reden waarom het bankroet volgde, was dat er te weinig orders waren voor te veel personeel. Door de afslanking is dat niet meer aan de orde.

'Er is nu een goede basis om verder te gaan. Klanten liggen me na aan het hart en dan is het fijn om te constateren dat we geen dealers verloren hebben. Sterker nog: er komen nieuwe bij. Er is belangstelling uit de Betuwe en Zuid-Limburg. Het is wel een paar jaar geleden dat we daar machines verkocht hebben.'

Meer overzicht

Dubbelboer ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. 'De bedrijfsvoering is overzichtelijker geworden en met de uitrol van de wave-techiek is er veel meer focus gekomen. Inmiddels hebben we een tiental nieuwe machines verkocht en de praktijkervaring is positief.'

Lees ook:

- Fabrikant Dubex is gered: 'We gingen langs de rand van het ravijn'

- Dubex Stadskanaal werkt aan doorstart

- Bankroet voor Dubex Stadskanaal, 32 man op straat