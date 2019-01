Lees terug: Padt: 'Het gaat nooit meer gebeuren. Excuus'

FC Groningen-keeper Sergio Padt staat voor de rechter. Dit bericht wordt aangevuld met updates vanuit de rechtszaal. Hiervoor moet je de pagina verversen.

De 28-jarige doelman moet zich verantwoorden voor het mishandelen, beledigen en bedreigen van een treinconducteur en een beveiliger.

13.17 uur:

Ook mishandeling is bewezen. Padt krijgt 50 uur werkstraf opgelegd.

13.10 uur:

De rechter acht belediging en bedreiging bewezen.

13.08 uur:

De rechtszaak wordt hervat.

12.49 uur:

Het 'kwartiertje pauze' duurt inmiddels bijna veertig minuten.

12.11 uur:

'Het gaat nooit meer gebeuren. Excuus', zegt Padt. Er volgt wederom een pauze.

12.09 uur:

De officier van justitie gelooft niet in noodweer.

12.04 uur:

Padts advocaat pleit voor 'schuldigverklaring zonder strafoplegging'. Of een voorwaardelijke boete of taakstraf.

12.03 uur:

'Hij is voldoende gestraft', refereert de advocate aan de deuk in het imago van de doelman.

12.01 uur:

Er werden diezelfde avond, nadat Padt op social media, radio en tv het gesprek van de dag was, grappen gemaakt in het programma Veronica Inside. 'Dit heeft geleid tot trial by media', aldus Padts advocaat

11.55 uur:

'Hij was onfatsoenlijk, niet fysiek.'

11.52 uur:

Volgens de advocate handelde Padt uit noodweer. 'Hij werd hardhandig naar achteren geduwd

11.50 uur:

De worsteling in de trein duurde dertien seconden, zo blijkt uit camerabeelden uit de trein.

11.47 uur:

'Vanwege het slechte seizoen was Padt gefrustreerd', zegt Padts advocate.

11.43 uur:

De advocate van Padt krijgt het woord.

11.40 uur:

De officier van justitie vindt een werkstraf van 70 uur passend. Onvoorwaardelijk.

11.39 uur:

Padt kreeg op 3 december 2017, in zijn FC-tijd dus, 250 euro boete vanwege het verstoren van de openbare orde.

11.35 uur:

Het feit dat Padt een bekende voetballer is, vindt de officier van justitie 'misschien wel in zijn nadeel werken'. 'Een goed voorbeeld voor zijn fans is hij niet geweest. Ik ga geen rekening houden met berichtgeving in de media.'

11.34 uur:

De officier van justitie acht mishandeling bewezen. Bedreiging van de conducteur: ook bewezen. Padt en advocaat schudden hun hoofd. Ook het spugen acht de OvJ bewezen.

11.33 uur:

De officier van justitie neemt het woord. 'Het escaleerde tussen Padt en de conducteur.'

11.20 uur:

De eerdere zaak waarin Padt terecht stond, speelde in Amsterdam. Toen was hij omstander, toen een samenscholingsverbod werd geschonden.

11.18 uur:

Het is pauze.

11.16 uur:

De rechter vraagt of Padts drinkgedrag incidenteel is. 'Er wordt je na de wedstrijd wel eens een drankje aangeboden. Dat vind ik niet erg. Ik tel ze niet, maar ik schat in dat ik er vier tot zes gehad heb.'

11.12 uur:

Padt kwam eerder in aanraking met justitie vanwege vechten. Wel minder ernstig dan deze feiten.

11.10 uur:

De advocate van Padt vindt €200 euro een passende vergoeding. Met het tientje voor Arriva gaat ze wél akkoord. En over de €169,95? Daar zou volgens haar €20 aan herstelkosten genoeg zijn.

11.07 uur:

Arriva heeft €10 schade geleden, omdat het pak van de conducteur moest worden gereinigd vanwege 'een enorme fluim'.

11.05 uur:

De conducteur eist €169,95 schadevergoeding plus nog €350 voor 'immateriële schade.

11.02 uur:

De conducteur had een kapotte broek en een kapot horloge. Daarnaast twee dagen een rode wang.

10.57 uur:

'De opstelling van de conducteurs was niet tactvol en er was te weinig begrip', aldus de getuige.

10.53 uur:

'Ik heb geld zat', zei Padt volgens de getuige toen er een boete werd uitgedeeld.

10:49 uur:

De getuige zegt dat de kaartautomaat niet werkte. Padt heeft een foto van de defecte automaat gemaakt.

10:42 uur:

Een getuige van Padt komt ten tonele.

10.40 uur:

'Ik kon geen kant op en werd tegen het raam aangeduwd. Ik was ingesloten.' Toen hij richting de uitgang liep, spuugde hij. 'Ik schaam me ervoor. Had ik nooit mogen doen.'

10.39 uur:

Padt heeft de dreigende vinger van de conducteur weggeduwd. Die kwam vervolgens tegen zijn gezicht aan. Hij heeft niet met zijn hand tegen zijn gezicht geslagen, zo beweert hij. Anderen hebben volgens de rechter gezien dat hij een klap gaf.

10.34 uur:

Tien mixdrankjes had Padt gehad volgens de rechter. Naar eigen zeggen was hij 'aangeschoten' door vier tot zes drankjes op lege maag.

10.30 uur:

Door 'alle hectiek' heeft Padt 'wat dingen geroepen'. 'Ik maak je kapot heb ik later gezegd. Ik kan me niet herinneren dat ik heb gezegd: ik maak je dood.'

10:29 uur:

Padt vond de conducteurs arrogantreageren, want ze gingen niet in op zijn vragen.

10.27 uur:

'Ik was niet netjes', zegt Padt over het incident. Hij gaf zijn hele portemonnee toen om zijn ID werd gevraagd met de boodschap 'zoek het uit'.

10.24 uur:

Padt zegt dat hij niet heeft ingecheckt 'vanwege omstandigheden'.

10.22 uur:

De advocaat van Padt zegt dat de conducteur de eerste klap uitdeelde.

10.21 uur:

Padt heeft een getuige meegenomen naar de zaak. Hij heeft tegenover de reclassering belediging en bedreiging bekend. Hij ontkent mishandeling.

Sergio Padt reist op 23 september 2018 na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) zonder geldig kaartje naar zijn woonplaats Kropswolde. Padt wordt agressief, later bekent hij dat hij onder invloed van alcohol was. Op station Kropswolde wordt de doelman aangehouden. Hij brengt de nacht in de cel door. Een dag later levert hij zijn aanvoerdersband in. Sinds het incident wordt hij ook niet meer opgeroepen voor Oranje.

Meteen uitspraak

De politierechter, die heel vaak dit soort enkelvoudige mishandelingen behandelt, doet meteen uitspraak. Het feit dat Padt een voorbeeldfunctie heeft als keeper, kan strafverzwarend werken. Padt en zijn advocaat willen geen toelichting geven op deze zaak.

