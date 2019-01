Politierechter velt vonnis over keeper Sergio Padt

FC Groningen-keeper Sergio Padt staat vrijdag om 10 uur voor de rechter. De 28-jarige doelman moet zich verantwoorden voor het mishandelen, beledigen en bedreigen van een treinconducteur en een beveiliger.

De politierechter, die heel vaak dit soort enkelvoudige mishandelingen behandelt, doet meteen uitspraak. Het feit dat Padt een voorbeeldfunctie heeft als keeper, kan strafverzwarend werken. Padt en zijn advocaat willen geen toelichting geven op deze zaak.

Sergio Padt reist op 23 september 2018 na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) zonder geldig kaartje naar zijn woonplaats Kropswolde. Padt wordt agressief, later bekent hij dat hij onder invloed van alcohol was. Op station Kropswolde wordt de doelman aangehouden. Hij brengt de nacht in de cel door. Een dag later levert hij zijn aanvoerdersband in. Sinds het incident wordt hij ook niet meer oprgroepen voor Oranje.

Bekijk hier de verklaring van Padt na het incident



