Knoalster van het jaar: 'Ik draag de prijs op aan Musselkanaal'

'Ik geloof dat het nodig is'. Met deze gedachte zet Ben Schomaker zich sinds hij thuis kwam te zitten in voor Musselkanaal. Voor deze verdiensten werd hij gekozen tot Knoalster van het jaar.

'Ik voel me een beetje ongemakkelijk', zegt Schomaker. 'De prijs draag ik op aan Musselkanaal en inwoners. Daar doen we het voor.'

'Een bult mensen heeft gestemd'

Schomaker had er niet om gevraagd, maar werd door Knoalsters voorgedragen voor de prijs. Hij schopte het tot de laatste vijf, waaruit het publiek op hem kon stemmen. 'En dat heeft een bult mensen gedaan', zegt hij verrast.

Herinrichting

De kersverse Knoalster van het jaar zet zich onder andere in voor de herinrichting van het woongebied van Musselkanaal. 'Samen met Lefier, de gemeente en de ondernemingsvereniging hebben we een visie geschreven waarin we zeiden: zo willen we het hebben.' De provincie zag er heil in en verleende 2 miljoen subsidie. 'En de gemeente heeft er nog 7,5 ton bijgedaan.'

Ook na de brand zetten we door, al is het niet altijd makkelijk Ben Schomaker-Knoalster van het jaar

Schomaker is eveneens trots op het zwembad in het dorp, dat 'vorig jaar voor het eerst als dorpsbedrijf is geëxploiteerd'. Zelfs de brand in het centrum van Musselkanaal eind vorig jaar krijgt hem niet klein. 'Ook daar zetten we door, al is het niet altijd makkelijk.'

Lees ook:

- 'Als ik al die mensen zie, word ik bijna emotioneel'

- 'Musselkanaal ondergaat een kleine metamorfose'