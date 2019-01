Deel dit artikel:













'Een unieke plek waar zoet en zout samenkomen' Dianne Maas bij haar kunstwerk 'De Fuiken' (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Twee kunstwerken aan de zoete kant van de dijk in Lauwersoog en twee aan de zoute kant. De belevingstocht Lauwersom is in het leven geroepen om het kustdorp populairder te maken.

'Dit is een unieke plek waar zoet en zout samenkomen', zegt architect Dianne Maas. Zij ontwierp het kunstwerk 'De fuiken' aan de zoetwaterkant van Lauwersoog. 'Het zijn drie hele grote fuiken die refereren aan de visserij.' 'Het zijn hele grote netten waar je in kunt klimmen en die als landmark fungeren voor Lauwersoog. Op het punt waar de netten samenkomen, is het elf meter hoog. Als je erin klimt, zweef je echt boven de dijk.' Duo's Maas werkte samen aan het project met kunstenaar Melle Koot. Aan de zoutwaterkant werkt ook een duo bestaande uit een architect en een kunstenaar, namelijk Lambert Kamps en Ben van der Meer. Een van de andere kunstwerken rond de dijk. Foto: Wiebe Klijnsta/RTV Noord

'Dit is een unieke plek tussen de Waddenzee en het Lauwersmeer', zegt Maas 'Mensen kennen deze plek van: hup, op naar de boot naar Schier. Maar op deze plek in Lauwersoog is het ook het verblijf waard.'