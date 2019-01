OM: Knoalster probeerde stiefzoontje (2) te wurgen

Tegen een 35-jarige man uit Stadskanaal is donderdag vier jaar cel geëist. De man zou vorig jaar februari geprobeerd hebben zijn tweejarige stiefzoontje te wurgen.

Van de geëiste straf zou volgens de officier van justitie één jaar voorwaardelijk moeten zijn.

Blauwe lippen

De verdachte handelde volgens de officier van justitie in een opwelling. De man was die ochtend thuis. Het kind zat op de bank voor de tv. De moeder was boven aan het bellen.

Zij werd door haar man gestoord, die in paniek naar boven kwam. Het zoontje lag met schuim op de mond op de bank. Zijn ademhaling piepte. Hij huilde hees. Zijn lippen waren blauw. Zijn moeder dacht aan een aanval en belde het alarmnummer.

Zuurstoftekort

De artsen in het ziekenhuis zagen beschadigingen in de hals van het jongetje. Hij had slijm in zijn longen. De volgende dag waren duidelijk striemen in de hals te zien. Het jongetje had kleine bloedingen in zijn ogen. Dit kan wijzen op zuurstoftekort. De arts deed melding van mogelijke kindermishandeling.

'Papa doet mij au'

Tijdens het ziekenhuisverblijf reageerde het kind op het bezoek van zijn stiefvader; 'papa doet mij au, papa niet lief'. De man zei hierop tegen de rechters: 'Ach, dat kind zegt wel vaker iets wat niet klopt'.

In het ziekenhuis constateerden de artsen oud letsel, waaronder botbreuken. Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling (LECK) onderzocht dit letsel en de verwondingen in de hals en stelde vast dat dit door geweld is veroorzaakt.

Eerder letsel

De Knoalster werd 3 april aangehouden en zit sindsdien vast. Zijn stiefzoontje was inmiddels uit huis geplaatst. Dit gebeurde ook al in 2016.

Toen werd al eens aan kindermishandeling gedacht bij de toen eenjarige baby vanwege opmerkelijk letsel. Een verdachte kwam toen niet in beeld, en dus kon het Openbaar Ministerie niemand vervolgen.

Pieter Baan Centrum

De Knoalster is onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Er zijn geen psychiatrische- en persoonlijkheidsstoornissen vastgesteld. Wel zwakbegaafdheid.

De deskundigen vinden dat de feiten hem in verminderde mate kunnen worden aangerekend. De officier nam de verdachte kwalijk dat hij een afhankelijk en jong kind niet beschermde, maar probeerde het van het leven te beroven.

Kindermishandeling stopt nooit

'Ervaring leert dat kindermishandeling nooit stopt. We zien aan het oudere letsel dat dit ook hier ook het geval is. Voor dat oude letsel staat meneer niet terecht. Wel voor het letsel in de hals', zei de officier van justitie.

De Kanaalster ontkent dat hij de keel van het kind dicht kneep. De advocate van de Knoalster vond dat het onderzoek onvolledig was en vroeg de man vrij te spreken. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.