Groningse 'marathonman' werkt zich in het zweet voor goede doelen

Koen Peeters wil twaalf marathons in een jaar lopen (Foto: RTV Noord)

Twaalf marathons rennen, in twaalf provincies, in twaalf maanden. Aan deze bijzondere uitdaging begint Groninger Koen Peeters zaterdag tijdens een marathon in Appelscha. Begin februari volgt zijn thuisprovincie.

Met zijn marathonreeks zamelt Peeters geld in voor twee goede doelen.

Goed voornemen

Het sportieve idee ontstond tijdens de afgelopen kerstdagen. Peters zocht nog een goed voornemen en van het een kwam het ander.

'Ik heb direct de hardloopkalender opgezocht en gekeken of mijn doel haalbaar is. Het bleek net te kunnen om er in alle provincies een te lopen.'

Vorig jaar had ik mezelf geen sportief doel gesteld en zat ik vervolgens lusteloos op de bank Koen Peeters - marathonman

Motiverend

Onbekend in de sportwereld is Peeters allerminst. Zo liep hij al zeven keer eerder een marathon en voltooide hij een hele triatlon. Hij is dus niet voor een kleintje vervaard. Bovendien houdt sporten hem gemotiveerd.

'Vorig jaar had ik mezelf geen sportief doel gesteld en zat ik vervolgens lusteloos op de bank. En wat is er nou mooier dan twaalf marathons lopen, ook nog eens voor het goede doel?'

Ik wil de eerste marathon rustig aan doen; je spieren, pezen en gewrichten krijgen veel te verduren Koen Peeters - marathonman

Rustig aan

Komende zaterdag staat Peeters dus aan de start in Appelscha en kan hij, als het goed is, 'Friesland' afvinken van zijn lijst. Die eerste beproeving van het jaar zal hij lopen met de volgende elf in zijn achterhoofd.

'Ik heb me voorgenomen de eerste marathon rustig aan te doen. Ook tussen de marathons neem ik me voor niet te veel te trainen. Eigenlijk moet je een week voor een marathon energie opbouwen door te rusten. En een week na de inspanning kún je bijna niets doen. Je spieren, pezen en gewrichten krijgen veel te verduren.'

Deze twaalf marathons loopt Peeters (Bron: twaalfmarathons.home.blog)



Opa met Alzheimer

De goede doelen die Peeters heeft uitgekozen zijn Alzheimer Nederland en Stichting Merels Wereld.



'Met Alzheimer heb ik al twintig jaar een band omdat mijn opa het heeft gehad. Vooral het proces om dement te worden is heel erg. Je realiseren 'ik ben niet meer mezelf', dat is heel erg. Ik heb dat van dichtbij meegemaakt en het heeft een plek in mijn hoofd en hart gekregen.'

Merels wereld is de stichting van een Groningse vrouw die aan een zeldzame vorm van longkanker lijdt, vertelt Peeters. 'Ze is niet te genezen. Maar dankzij een experimenteel medicijn is ze gezond. Ze fietst en loopt nu gewoon.'

Goede basis

Peeters oogt fit en komt zelfverzekerd over. Hij verwacht zijn bijzondere missie dan ook wel te voltooien.

'Doordat ik vier tot vijf keer per week sport, is mijn basisconditie redelijk goed. Bovendien sport ik al 25 jaar veel.'