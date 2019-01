Wildlands past park aan na kritiek bezoekers

Wildlands is sinds de wisseling van de directie hard op weg om weer een dierenpark te worden. Entertainment krijgt een kleinere rol. En suggesties van bezoekers worden uitgevoerd.

Wildlands werd ooit gepresenteerd als een avonturenpark waar dieren en entertainment hand in hand gaan. In de beginjaren kwamen er meer dan een miljoen bezoekers. Maar de waardering voor het park via websites als Zoover en Tripadvisor was niet altijd even positief. Een zesje.

'We willen graag spannende dieren'

Aan die waardering wordt gewerkt volgens interim directeur Erik van Engelen van Wildlands. 'In de beginjaren moesten we nog veel leren. Er was geen tijd om aanpassingen te doen. Dat is er nu meer', laat hij aan RTV Drenthe weten.

En dus gaan ze de komende tijd aan de slag. 'We willen meer zichtbaarheid van de dieren. Ook meer dieren. Ik zou wel wat meer spannende dieren toe willen voegen. Maar meer wil ik er ook niet over zeggen.'

Route door ijsberenverblijf

Meer dieren in het park klinkt mooi, maar vergt wel de nodige voorbereiding en tijd. Minder tijd vergt het aanleggen van kortere routes in het park. Zo komt er bijvoorbeeld een doorsteek vanaf de zeeleeuwen naar de Serenga, dwars door het verblijf van de ijsberen.

'De ijsberen moeten daarvoor een paar maanden verhuizen naar een ander dierenpark. We denken nu na over het nieuwe pad.'

Geen nieuwe attracties meer

Nu de entreeprijzen zijn verlaagd, zit Wildlands meer in de lijn van ander dierenparken in Nederland. Net zoals in het verleden. 'Met een toevoeging van entertainment en een attractie', zo zegt Van Engelenen. Een nieuwe attractie zoals de huidige achtbaan komt er niet. 'Tenzij het wat toevoegt aan de dierbeleving.'

Er wordt ook gesneden in het entertainment. De twee mascottes van Wildlands, Neila en Babu, verdwijnen. Jungle Jim en de zeeleeuwenshow blijven wel. Verschillende figuren die rond lopen in het park verdwijnen ook. In het hoogseizoen moet een nieuwe verhaallijn klaar zijn.

Banden aanhalen

Volgens Van Engelen wordt geluisterd naar het publiek. Kinderen kunnen bijvoorbeeld niet alles zien, omdat de hekken en rotsen te hoog zijn. Daar wordt een oplossing voor gezocht. Van Engelen is ondertussen ook druk met het aanhalen van de banden met ondernemers uit de omgeving.

Volgens de interim-directeur moet dit alles er aan bijdragen dat er meer bezoekers komen, tenminste 900.000. Ondertussen moet Wildlands nog wel afspraken maken met de financiers van het park over rente en aflossing van leningen. Eind maart moet er een overeenkomst zijn.

