Camping in Opende 'beste accomodatie van Groningen'

Camping De Watermolen in Opende is donderdag uitgeroepen tot beste accomodatie van Groningen door reizigerswebsite Zoover.

De titel is gebaseerd op beoordelingen van vakantiegangers die zij afgelopen jaar hebben achtergelaten op de website van Zoover. In 2018 zijn over alle accomodaties in Nederland bij elkaar bijna 250.000 reviews geschreven door reizigers.

In Groningen kwam daarbij camping De Watermolen als beste uit de bus. Dat is niet voor het eerst: de twee voorgaande jaren won de camping de regionale uitverkiezing ook al. Drie jaar geleden was De Watermolen zelfs de beste van heel Nederland.

