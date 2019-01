25.000 mensen stappen op trein naar de Eemshaven

Ongeveer 25.000 reizigers hebben gebruik gemaakt van de trein die sinds eind maart vorig jaar rijdt tussen Roodeschool en de Eemshaven.

Dat blijkt uit cijfers van AG Ems, die de veerverbinding tussen de Eemshaven en het Duitse waddeneiland Borkum onderhoudt. Het nieuwe station in de Eemshaven staat naast de terminal van AG Ems. Nagenoeg alle treinreizigers naar dit meest noordelijke station van Nederland reizen door naar Borkum.

Recordaantal

2018 was sowieso een goed jaar voor AG Ems Nederland. Met de veerponten werd het recordaantal van ruim 436.000 passagiers overgezet naar Borkum.

Adjunct-directeur Rolf Bouwman: 'Het was voor ons een topjaar We hebben 12 tot 15 procent meer reizigers gehad dan in 2017. Dat zijn er bijna 50.000 meer. We hebben natuurlijk een fantastische zomer gehad, het was vijf maanden lang mooi weer. En de nieuwe treinverbinding heeft ons substantieel meer passagiers gebracht'.

Verdere groei

Hij verwacht dat de nieuwe spoorverbinding nog meer klanten zal opleveren: 'Het is niet dat de trein na een of twee jaar maximaal vol zit, dat kan wel vier of vijf jaar duren. Maar de weg naar boven ligt open'

