Tweede Kamer vergadert volgende week over versterkingsoperatie

De Tweede Kamer vergadert hoogstwaarschijnlijk volgende week woensdag over de versterkingsoperatie in het Groningse aardbevingsgebied.

Waarschijnlijk begint het debat aan het begin van de middag, maar Kamervoorzitter Khadija Arib moet de definitieve agenda nog vaststellen.

Wiebes naar Groningen

Voorafgaand aan het debat brengt minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat een bezoek aan het aardbevingsgebied.

Aanstaande maandag praat hij onder meer met de burgemeesters van Loppersum en Appingedam en gaat hij langs bij enkele bewoners. Het bezoek van de minister begint 's ochtends bij de Nationaal Coördinator Groningen.

Omstreden rekenmodel

Het debat over de versterkingsopgave is in september vorig jaar aangevraagd door SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Aanleiding was berichtgeving van RTV Noord over de versterkingsplannen die moeizaam tot stand kwamen. Dat komt door het omstreden rekenmodel van de NAM dat een prominente rol speelt.

