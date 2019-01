Lopster burgemeester eist dat Wiebes verantwoordelijkheid neemt in gasdossier

Burgemeester Hans Engels (D66) van de gemeente Loppersum roept in zijn nieuwjaarstoespraak minister Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat op dit jaar 'écht de eindverantwoordelijkheid' te nemen in het gasdossier.

Volgens de Lopster burgervader is dat nodig omdat de schadeafhandeling momenteel nog steeds erg stroef verloopt en de versterkingsoperatie dit jaar na maanden stilstand weer op gang moet komen. Daarnaast is het volgens hem een chaos met allerlei instanties die zich bezighouden met de aardbevingsproblematiek.

Boze bewoners

Ondertussen veranderen de spelregels keer op keer. Met woedende inwoners van het aardbevingsgebied tot gevolg. Engels snapt die boosheid wel. 'Dat zijn wij ook', zegt hij tijdens zijn toespraak.

Voor de ingang van het gemeentehuis staan donderdag enkele boze inwoners. Het zijn leden van de Groninger Bodem Beweging die als 'Onveiligheidsregio' alle bezoekers bij binnenkomst waarschuwen dat ze een onveilig pand in gaan. Het gemeentehuis wordt dit jaar namelijk versterkt omdat het niet aardbevingsbestendig is.

'Ieder moment kan er een zware aardbeving komen en kan het gebouw instorten', zegt Henk die de ludieke actie toelicht. 'Wij noteren alle namen van degenen die naar binnen gaan, zodat eventuele slachtoffers geregistreerd staan.'

Zes jaar wachten

De inwoners hebben er een dubbel gevoel bij dat het gemeentehuis dit jaar aangepakt wordt. Zelf wachten ze al jaren op de versterking van hun huis. Aan boze woorden van de burgemeester hebben ze dan ook niet zoveel.

'De gemeente staat met de rug tegen de muur. Dat weet ik ook wel', zegt Roelof Pieterman uit Garsthuizen. 'Maar ondertussen wacht ik al zes jaar. Dit jaar stop ik met het betalen van de gemeentelijke belasting, want mijn huis is toch niks meer waard. Dan gaat de gemeente het ook in de portemonnee voelen en ben ik benieuwd hoelang het duurt voordat ze in actie komen.'

Gesprekken in Den Haag

Wat kan de nieuwe Lopster burgemeester voor zijn inwoners doen, zodat de boosheid langzaam verdwijnt? Hij is tenslotte fractievoorzitter van de D66 in de Eerste Kamer en zijn partij maakt deel uit van Kabinet Rutte III. Kortom: hij weet hoe de hazen lopen in Den Haag.

'Dat doe ik op de achtergrond in gesprekken met minister Wiebes, maar ook de ministers van mijn eigen partij die in het kabinet zitten', zegt Engels. Over achterkamertjes wil hij niet spreken. 'Dat heeft dan weer zo'n negatieve lading.'

Vuist op tafel

Tot nu toe hebben die gesprekken volgens de burgemeester nog weinig opgeleverd. En dus staat hij 'gefrustreerd' op de nieuwjaarsreceptie. Maar slaat hij dan nooit in Den Haag met zijn vuist op tafel?

'Ik ben niet het type dat met zijn vuist op tafel slaat. Dan word ik gezien als een clown die een toren bouwt', zegt Engels. 'Ik doe dat met stevige bewoordingen, recht voor z'n raap, maar ik blijf altijd rustig.'

Bezoek Wiebes

Aanstaande maandag brengt minister Wiebes een bezoek aan Groningen en gaat hij ook in gesprek met Engels. Wat voor boodschap heeft de burgemeester voor de minister?

'In Den Haag moet nu vooral ook de psychosociale impact van de aardbevingen op de bewoners doordringen. We hebben behoefte aan minder technocratie en meer gevoel.'



