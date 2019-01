'We moeten Paddepoelster praktijken in onze gemeente voorkomen'

De SP en Groenlinks in Midden-Groningen zijn bang voor 'Paddepoelster praktijken' in de gemeente. De winkeltijden in de gemeente gaan op schop, en de partijen zijn bang dat kleine ondernemers zo elke dag gedwongen open moeten.

In winkelcentrum Paddepoel in Groningen leidde dat tot een langlopend conflict. Ondernemers moesten van de vereniging van winkeliers verplicht open. Wie weigerde, kreeg een boete.

Fusiegemeente Midden-Groningen 'harmoniseert' nu het beleid van de drie gemeenten waar het uit bestaat. Winkeliers mogen straks op zon- en feestdagen open tussen 10.00 en 18.00 uur.

'Niet moeten, maar mogen'

'Ons nieuwe beleid moet niet tot Paddepoelster praktijken leiden', zegt SP-raadslid Maarten Kluit. 'Daarom willen we dat de wethouder de winkeliersvereniging van winkelcentrum de Hooge Meeren vraagt om coulant met dit beleid om te gaan.'

Maar dat heeft volgens wethouder Jaap Borg (VVD) niet zoveel zin. 'In mijn beleving kan dat eigenlijk niet. Ons beleid dwingt winkeliers niet open te zijn, ze mógen open zijn. Winkeliersverenigingen moeten dat vervolgens zelf afspreken.'

Stemmen naar vierkante meter

Daar maakt vooral Groenlinks zich zorgen over. 'De vereniging van de Hooge Meeren is een oneerlijke club. Daar is het stemrecht naar vierkante meter van de winkel. Kortom, de grote jongens bepalen wat er gebeurt. Daar heeft de kleine ondernemer weinig tegenin te brengen. En juist de grote winkels willen graag open.'

Nog een keer besproken

Wethouder Borg blijft bij zijn standpunt dat winkeliersverenigingen zelf bepalen wanneer ze open moeten of willen. 'Je kunt natuurlijk altijd in gesprek, maar ik weet niet of het zin heeft. Als de raad heel graag wil dat ik dat doe, dan doe ik dat natuurlijk. Maar nogmaals, of het zin heeft weet ik niet.'

Het voorstel zou eigenlijk als hamerstuk worden behandeld in de volgende raadsvergadering. Maar vanwege de discussie wordt het eerst nog een keer besproken. Als het dan wordt aangenomen, gelden de openingstijden per direct in Midden-Groningen.

