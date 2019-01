'Extra politie in Vlagtwedde na reeks inbraken'

De politie is extra aanwezig in Vlagtwedde na een reeks inbraken. Burgemeester Jaap Velema (D66) geeft aan 'direct actie te hebben ondernomen', nadat duidelijk werd dat er sprake is van een grote hoeveelheid inbraken.

Velema geeft aan het komende jaar het veiligheidsgevoel in de gemeente Westerwolde te willen vergroten.

Ter Apel

Momenteel is er vooral veel aandacht voor de situatie in Ter Apel. Dat is het grootste dorp in de gemeente. Bovendien zit het asielzoekerscentrum er: afgelopen jaar nam de overlast van veiligelanders in het grensdorp toe.

Andere dorpen

Volgens Velema is er in principe voldoende politiecacpaciteit in Westerwolde. 'Alleen we hebben het eigenlijk altijd maar over Ter Apel. Aan de ene kant is dat terecht, want de zorgen daar zijn groot. Maar we moeten niet uit het oog verliezen dat er ook andere dorpen en streken zijn die die aandacht verdienen.' Volgens Velema gaat dat lukken, onder andere door met inwoners in gesprek te gaan.

Herkenbaarheid

Velema gaf donderdagavond zijn eerste nieuwjaarstoespraak, na 22 dagen burgemeester te zijn in Westerwolde. Velema komt oorspronkelijk uit Ter Apel. Het is voor hem dan ook herkenbaar om weer terug te zijn in het gebied.

'Als ik nu bij een 60-jarig huwelijk kom, dan gaat het al snel over mijn ouders. Tijdens de nieuwjaarsreceptie gaat het veel over de RSG waar ik op heb gezeten (de scholengemeenschap in Ter Apel, red.). Ook zie ik veel oud-leraren terug.'

De burgemeester ziet er de voordelen van in: 'Je hebt heel snel een link met mijn jeugd en daardoor toegang tot een heel leuk gesprek.'

Kroonbenoemde burgemeester

Velema is de eerste kroonbenoemde burgemeester van Westerwolde. Die gemeente ontstond begin 2018 uit een fusie tussen de voormalig gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde. Tot 19 december nam Leendert Klaassen (CDA) de burgemeestersfunctie waar.

