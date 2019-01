Twij Deuntjes met Noorse muziek en Rika Dijkstra in allerlei talen. Ger Warink komt met een pittige tip.

Twij Deuntjes 13 januari

Bert Hadders & De Nozems - Vanoavend blifst bie mie

High Temperature – Aaierbale

Henk Lagerweij - De waddenzee

Arnold Veeman – De roemte om t hoes

De Troebadoers - Kon t aaltied mor zo blieven

Johan Verminnen – Solozeiler

Hail Gewoon – Vrumde gast

Tina Dico – Where do you go to Disappear

Harry Niehof - Wanneer wordt t weer licht?

Biezebaaze – LoetseBollekeZoetse

VanDeStraat – Jentege Jannie

Kalle Johannson – Latje strük

Klaas Spekken – Pabbe

Twijde Uur:

Tunebone – Pobbedop

Irene Wilkens & Sikkom Kult - Hol die vast

Erwin de Vries – Adieu mien mooie Eemsmond

De Koning & de Dame – Gracias A la Vida

Edwin Jongedijk – Gainaine wint

Lillebjorn Nilsen – God Natt Oslo

Daniel Lohues – Kom nou mar noar huus

The Magpie Salute – For the wind

Marlene Bakker – Waarkhanden

Gert Sennema & Westkantstad – De tuun

Glas, Scheele & Lass – Apmoal van mie

De Jongens Driest – This is the day