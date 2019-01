Lopend Vuur: FC-doelman Sergio Padt is door alle publiciteit al voldoende gestraft

FC Groningen-doelman Sergio Padt staat vandaag voor de politierechter.

Padt wordt vorig jaar gearresteerd na een incident in de trein tussen Groningen en Kropswolde. Hij blijkt, bij controle, geen geldig kaartje te hebben. Na een discussie volgt een handgemeen, waarna de keeper wordt aangehouden door de politie. Hij brengt een nacht door in de cel.

Grote gevolgen

De gevolgen zijn, kort na het incident, al groot. Het nieuws is uitgebreid te volgen via tv, radio, kranten en online. Hij levert z'n aanvoerdersband in en bondscoach Ronald Koeman nodigt hem niet meer uit voor het Nederlands Elftal. Bovendien zijn, volgens voetbalkenners, de prestaties van Padt sindsdien minder en moet hij ook het nodige van de tribunes horen.

De doelman biedt voor het oog van de camera's zijn excuses aan.

Welke straf?

Vandaag volgt de gang naar de politierechter. Padt wordt verdacht van mishandeling, bedreiging en belediging. Welke straf moet hij daarvoor hebben? Of hij heeft hij, door z'n bekendheid, al genoeg straf gekregen?

