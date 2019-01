Deel dit artikel:













Bietencampagne is eerder voorbij door geringe opbrengst (Foto: Dennis Venema)

Het was een mager jaar voor de suikerbietenteelt. Doordat er minder bieten waren, duurde de campagne korter dan normaal. Toch was de aanvoer bij de Suikeruniefabriek in Hoogkerk nog redelijk op peil.

Het einde van de campagne stond gepland op 20 januari. Maar de aanvoer was in totaal zo'n twintig procent minder. 'Dit heeft te maken met de fantastische zomer die wij als burgers hebben gehad, maar voor de bieten was het minder mooi', zegt manager Teun van der Weg van de Suikeruniefabriek. Vochttekort 'De bieten hebben te weinig vocht gekregen. Vooral boeren op de zandgrond hebben het zwaar gehad. In de polders en op de klei kwam er nog wel voldoende vocht van onderen', legt Van der Weg uit. Aan het begin van de bietencampagne was de Suikerunie nog hoopvol gestemd. Van der Weg: 'We verwachtten toen nog wel wat regen en nagroei van de bieten, maar de regen kwam niet'. Geld Volgens de manager van de Suikeruniefabriek gaat dit de boeren flink wat geld kosten. 'Ze krijgen wel een minimum contractprijs, maar andere jaren zat daar vaak een plus op. Die zal er dit jaar niet zijn.' Volgens Van der Weg is er een kans dat de Suikerunie verlies lijdt dit jaar. Er zou wel voldoende suiker zijn. Lees ook: - Wat ruik ik? Yup, de bietencampagne is weer begonnen