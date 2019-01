Berging containers begint later: 'voorbereiding vergt meer tijd'

De berging van 271 containers die het schip MSC Zoe verloren is, gaat later van start dan gepland. Mogelijk wordt het begin van de bergingsoperatie zelfs verschoven naar een andere dag. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De MSC Zoe verloor in totaal 291 containers, maar twintig zijn inmiddels teruggevonden. De overige 271 liggen nog op de zeebodem.

Tijd

De operatie stond gepland voor negen uur vrijdagmorgen vanuit de haven van IJmuiden. Maar twee van de drie schepen zijn nog onderweg. 'Bovendien moet veel speciale apparatuur worden geïnstalleerd en dat kost tijd', zegt Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat.

Eemsgeul

De berger doet er wel alles aan om zo snel mogelijk te beginnen, want in de Eemsgeul ligt een container flink in de weg. 'Die gaan we dan ook als eerste ruimen', zegt De Feijter.

Gevaarlijke stoffen

De berger heeft een goed beeld van de locaties van de 271 containers. 'We hebben ze goed in beeld gebracht. Er zijn alleen ook nog twee containers met gevaarlijke stoffen zoek. In de ene zit peroxide en in de andere lithium. We weten niet welke containers dat zijn en dus zal de berger bij alle containers voorzichtig te werk gaan.'

Miljoenenklus

Volgens Rijkswaterstaat gaat de berging maanden duren. De miljoenenklus wordt volledig betaald door rederij MSC.

