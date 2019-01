Door een ongeluk is de A7 van Groningen naar Hoogezand afgesloten ter hoogte van Scharmer. De afsluiting gaat waarschijnlijk tot half elf duren. Het verkeer kan over de vluchtstrook.

Door een botsing is één auto op zijn kant beland. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Het verkeer moet rekening houden met een vertraging van zo'n vijftig minuten.