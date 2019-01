Door een ongeluk is de A7 van Groningen naar Hoogezand vrijdagmorgen enige tijd afgesloten geweest ter hoogte van Scharmer.

Door een botsing was één auto op zijn kant beland. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen.

Het verkeer moest rekening houden met een vertraging van zo'n vijftig minuten. Inmiddels kan het verkeer weer gewoon doorrijden.