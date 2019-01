'Misdaadcollege' over oplossen van zaak tegen Jumbo-bomber

Hoe hebben politie en justitie de zaak tegen Jumbo-bomber Alex O. uit Groningen opgelost? Het nieuwe programma 'Misdaadcollege' van omroep WNL gaat dat uit de doeken doen.

Het was een zaak die de gemoederen in Groningen en daarbuiten een jaar of vier geleden flink bezighield. O. perste supermarktketen Jumbo af door onder meer een bom met de kracht van meerdere handgranaten te plaatsen bij het filiaal aan de Wilhelminakade in Stad. O. werd uiteindelijk veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf.

Onderzoek van a tot z

Presentator Rick Nieman gaat deze zaak onder de loep nemen in het tv-programma Misdaadcollege. 'We gaan vier geruchtmakende zaken helemaal doorlichten. Naast de Jumbo-bomber gaat het bijvoorbeeld over de Utrechtse serieverkrachter. Politie en justitie werken mee aan het programma en zij vertellen over het onderzoek van a tot z. Er komen ook dingen aan de orde die niet goed zijn gegaan', zegt Nieman.

Nieman heeft als nieuwslezer van RTL destijds mensen dagelijks bijgepraat over deze zaken, 'maar ik val van de ene verbazing in de andere', zegt hij. 'Soms wordt een dader door ongelofelijk stom toeval in de kraag gevat.'

Publiek gezocht

Voor 'Misdaadcollege' wordt publiek gezocht. Nieman: 'Wij zoeken mensen die iets met de zaak te maken hebben, bijvoorbeeld Groningers die dichtbij de Jumbo woonden.' Maar ook andere betrokken en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden. Het is namelijk de bedoeling dat het publiek actief meedoet aan het programma door vragen te stellen.

De opnames zijn op 6 februari in de koepelgevangenis in Arnhem. Aanmelden kan hier. De eerste aflevering van 'Misdaadcollege' wordt begin april uitgezonden.

