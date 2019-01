Padt krijgt 50 uur werkstraf voor wangedrag in de trein

FC Groningen-doelman Sergio Padt heeft een werkstraf van 50 uur gekregen vanwege zijn wangedrag in de trein. De rechter acht belediging, mishandeling en bedreiging bewezen.

De officier van justitie eiste 70 uur werkstraf. De werkstraf is onvoorwaardelijk en kan worden vervangen door 25 dagen cel. Padt kan in hoger beroep tegen de straf.

In de rechtszaal zei Padt dat hij tijdens het incident aangeschoten was na het drinken van vier tot zes mixdrankjes op de lege maag. Ook speelde de teleurstelling over de nederlaag tegen AZ volgens hem mee in zijn agressieve gedrag.

Mishandeling of niet?

Padt bekent belediging en bedreiging, maar ontkent dat hij iemand heeft mishandeld. Hij heeft 'de dreigende vinger van de conducteur weggeduwd. Die kwam vervolgens tegen zijn gezicht aan.' De getuige die hij meenam zegt dat Padt 'een pets met de vlakke hand' uitdeelde.

Kapotte automaat

Zowel Padt als de getuige spreekt van een defecte kaartjesautomaat, waardoor de doelman geen geldig kaartje had. Padt zou hier zelfs een foto van hebben gemaakt.

De doelman kwam eerder in aanraking met justitie, zo bleek tijdens de rechtszaak. Het ging om schending van een samenscholingsverbod in Amsterdam. Hij was omstander en kreeg €250 boete.

Sergio Padt reist op 23 september 2018 na de verloren wedstrijd tegen AZ (1-3) zonder geldig kaartje naar zijn woonplaats Kropswolde. Padt wordt agressief, later bekent hij dat hij onder invloed van alcohol was. Op station Kropswolde wordt de doelman aangehouden. Hij brengt de nacht in de cel door. Een dag later levert hij zijn aanvoerdersband in. Sinds het incident wordt hij ook niet meer opgeroepen voor Oranje.

