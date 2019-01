Bootje brandt uit op Hoornsemeer

Van het bootje is niet veel meer over (Foto: ProNews)

Het brandende bootje lag in het Hoornsemeer (Foto: ProNews)

Op het Hoornsemeer bij de Gasthuiskade in Groningen-Zuid is vrijdagmorgen vroeg een boot uitgebrand.

De brand op het polyester bootje was in het donker in de verre omtrek te zien.

Omdat de boot op het water lag, moest de brandweer ook met een boot te water om te blussen. De boot brandde volledig uit.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Er vielen geen gewonden.