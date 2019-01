Meindert Talma bezingt Arjen Robben en andere balsturige voetbalhelden

Johan Cruijff, Arjen Robben en Dick Nanninga. Het zijn drie van de tien voetballers die worden bezongen op het nieuwe album van de Groninger zanger Meindert Talma. Balsturig heet de plaat die volgende week verschijnt.

Balsturig is het vervolg op het eerste voetbalalbum van Talma dat zes jaar geleden verscheen. Daarop bezong 'Nederlands onbekendste popster', zoals Talma wordt genoemd, voetballers die slechts één keer in Oranje mochten komen opdraven.

Met die liedjes werd de boomlange zanger uit Noordhorn een graag geziene gast in voetbalprogramma's, op feesten en bij quizzen.

Oude jaargangen VI

'Voetbal is mijn grote sportverdwazing', vertelt Talma thuis in Noordhorn. 'Vooral passief', vult hij aan. 'Ik ben 2,04 meter, niet echt een lengte voor voetbal, maar ik mag graag naar voetbal kijken en er over lezen.'

Voor het nieuwe album bladerde hij oude jaargangen van het tijdschrift Voetbal International door.

Op de fiets naar training

'Ze moeten iets hebben, een bepaald gedrag, iets wat ze speciaal maakt', antwoordt de zanger op de vraag wanneer een voetballer geschikt is voor een lied. En die blijken ruim voorhanden.

Bijvoorbeeld Arjen Robben. 'Vier keer per dag fietste hij als jongetje tussen Bedum en Groningen op en neer. Voor school en zijn trainingen bij FC Groningen. Als hij jaren later bij Chelsea voetbalt, fietst hij opnieuw dagelijks van zijn huis naar de training.'

Hij rookte, dronk en was op zijn achttiende al vader

Dick Nanninga is een van de andere voetballers die op Balsturig door Talma wordt bezongen.

'Hij was een echte Oosterparker en een getalenteerde spits. Nanninga droomde ervan om voor FC Groningen te voetballen. Alleen die club had op dat moment een trainer die niets van Nanninga moest hebben. Nanninga rookte, dronk en was op zijn achttiende al vader. Het type ruwe bolster, blanke pit.'

De Langeleegte

Behalve tien voetballers bezingt Talma op Balsturig ook stadion De Langeleegte. 'Het boezemde ontzag in. Je moest helemaal naar Veendam, naar die kale vlakte waar het koud was en de wind altijd waaide', vertelt Talma over De Langeleegte.

'Ik vind het nog altijd jammer dat SC Veendam is verdwenen. Daarom heb ik er een liedje over gemaakt.'

Robben

Balsturig van Meindert Talma verschijnt komende donderdag. De officiële presentatie volgt op vrijdag 25 januari.

Het lied over Arjen Robben is hieronder te bekijken:



