Lichte aardbeving bij aardgasbuffer in Zuidwending

Bij de aardgasopslag in ondergrondse zoutlagen in Zuidwending heeft woensdagnacht een aardbeving van 1.0 op de Schaal van Richter plaatsgevonden. Dat heeft Gasunie bekendgemaakt.

Het epicentrum lag op een kilometer diepte in of bij de gasopslagcavernes. De vijf cavernes worden geëxploiteerd door EnergyStock, een honderd procent dochter van Gasunie.

EnergyStock heeft meteen inspecties uitgevoerd. Daaruit bleek dat er geen schade is. In overleg met het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt onderzocht of de oorzaak van de trilling het gevolg is van de cavernes of dat er een natuurlijke oorzaak is.

