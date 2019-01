Winschoten denkt aan vuurwerkvrije zones om schade te beperken

Vuurwerkvrije zones tijdens de nieuwjaarsnacht in Winschoten. Met dat idee speelt wethouder Kees Swagerman van de gemeente Oldambt.

Swagerman wil de discussie aanzwengelen omdat er door vuurwerk tijdens oud en nieuw voor minstens 40.000 euro aan schade is aangericht.

'Je merkt dat het vuurwerk steeds zwaarder wordt, dan zijn de vernielingen ook vele malen groter', meent Swagerman. Vooral prullenbakken en verkeersborden moesten het ontgelden.

Trendbreuk

'In de laatste jaren hadden we steeds minder schade. Maar dit jaar is er echt een trendbreuk te zien', vertelt de wethouder. 'Ik wil dat we nog voor de komende jaarwisseling met maatregelen komen.'

In Winschoten was de vuurwerkschade weliswaar groot, in de omliggende dorpen was het opvallend rustig.