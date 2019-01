Slagter keert terug voor het podium in Tour Down Under

Tom-Jelte Slagter rijdt het komende wielerjaar in een bijzonder sterke ploeg. Vooral in het voorjaar moet de Zuid-Afrikaanse formatie Dimension Data toeslaan.

Het complete podium van de Amstel Gold Race van vorig jaar is aangetrokken. De winnaar van de enige Nederlandse wielerklassieker, Michael Valgren, rijdt vanaf dinsdag samen met Slagter de Tour Down Under in Australië.

Graag op herhaling

De koers ligt Slagter wel. Vorig jaar eindigde de Groninger er nog als derde in het eindklassement en in 2013 won hij de ronde zelfs. Dat maakt hem nog altijd de laatste Europese winnaar. Dat kunstje zou hij maar wat graag herhalen.

'Voor mij was het zaak om vanaf november al hard te trainen. Ik heb er veel aan gedaan om hier weer goed te zijn, hopelijk is dat gelukt. Het is ook wel nodig denk ik. Het deelnemersveld is breder en het parcours is ook zwaarder dan vorig jaar', vertelt Slagter.

'Sterke ploeg motiveert me'

De echte focus van Slagter ligt zoals gewoonlijk op de drie heuvelklassiekers in april. In die wedstrijden zullen naast Valgren ook Roman Kreuziger en Enrico Gasparotto ploeggenoten zijn van de 29-jarige renner uit Slochteren.

'Het motiveert mij heel erg als je zo'n sterke ploeg om je heen hebt. We hadden het er al over toen die drie gecontracteerd werden. Maar ze gaan me niet in de weg zitten hoor. Natuurlijk wil je zelf goed zijn en bij de betere renners van de ploeg horen. Maar als we allemaal goed zijn, kan het maar zo zijn dat we met z'n vieren in de finale zitten. Dat is ook wel lekker lijkt me.'

Podium

Over zijn kansen in de Tour Down Under is Slagter duidelijk. 'Ik ga zeker weer voor een podiumplaats, maar dat zal niet makkelijk zijn schat ik in. Er wordt veel hitte verwacht. Het wordt een zwaar rondje.'

