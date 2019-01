Koolmezen veranderen in kille moordenaars door de klimaatverandering

Koolmezen zijn plotseling aan het moorden geslagen. Dat hebben wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen ontdekt.

Ze plegen de laatste jaren steeds meer moorden, mogelijk door klimaatverandering.

Onderlinge ruzie

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen bestudeerden ruzies tussen koolmezen en bonte vliegenvangers. De beide vogelsoorten strijden soms om dezelfde nestkastjes. Als ze in de lucht vechten, wint de snellere bonte vliegenvanger, maar binnen in de kastjes zijn de sterkere koolmezen in het voordeel.

Gunstig klimaat

Zachte winters zorgen ervoor dat koolmezen sterker aan het broedseizoen beginnen en dan brengen ze meer bonte vliegenvangers om het leven. In sommige jaren sterft negen procent van alle bonte vliegenvangers.