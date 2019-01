Rondje Groningen mijmert over alles wat toen beter was

Een kwartiertje van een uur, FC-heldenin goede en in slechte tijden en Groningse muziek op YouTube. Dit alles op deze laatste dag van de werkweek.

1) Plaatje van een videoclip

Als Groningse band moet je onze mooie provincie natuurlijk een beetje promoten. 'The Given Horse' nam de makers van de WADfilm in de arm voor dit plaatje van een videoclip.

[Youube:https://www.youtube.com/watch?v=mWnW4ZbbwsI&t=1s]

2) Kraantje drupt

Over videoclips gesproken. Kraantje Pappie schittert in een nieuwe clip. Nou ja, het is eerder een veredelde korte film.



3) Terug naar de jaren 80

Ook onze eigen Simon de Wit heeft een nieuwe clip op YouTube. Hij giet bestaande nummers in een nieuw jasje. Deze keer gaat Ariana Grande terug naar de 80s.



4) VAR-momentje in de rechtbank?

Toch nog heel even naar de rechtszaak rond Sergio Padt. Deze conducteur nodigt hem uit...



Of toch iets anders?



Overigens viel het op dat het kwartiertje pauze voor de uitspraak in werkelijkheid bijna een uur duurde. Bert heeft een verklaring.



Hoe dan ook, voor de jeugd blijft Padt een held. Ook voor deze leerlingen die bij de rechtszaak aanwezig waren.



5) Over helden gesproken...

Oud-FC'er Virgil van Dijk heeft een plekje gekregen in het Champions League-elftal van het afgelopen jaar. Samen met bij Luka Modric, Lionel Messi en Cristiano Ronaldo



6) Muurtjeswijsheid

'Het leven is een aaneenschakeling van hoogtepunten wanneer je de dieptepunten niet telt.'



7) Marsum anno 1935

In de Groninger Archieven ligt een schat aan mooie foto's die het verhaal van Groningen vertellen. Zoals deze...



8) Glimmer garage

Over oude kiekjes gesproken. Peter Deen uit Glimmen is trots op zijn opa, die ooit een garage had in het dorp.



9) Eén doos

Negen jaar lang was hij wethouder, dit is de samenvatting....



10) Mooi Grunnen? Zeg dat wel!

Tot slot nog gewoon mooi kiekje om het weekend mee in te gaan.



