Burgemeester Loppersum doet 'touwtjes uit de brievenbus'-uitspraak

De plattelandscultuur van de gemeente Loppersum moet na de fusie met Delfzijl en Appingedam behouden blijven. Dat vinden niet alleen de inwoners belangrijk, maar ook waarnemend burgemeester Hans Engels (D66).

In zijn nieuwjaarstoespraak van afgelopen donderdag verwoordde hij het als volgt: 'Hier komen de mensen nog gewoon achterom. Alleen onbekenden of collectanten bellen aan bij de voordeur. Dat moeten we zien te behouden. Ook na 1 januari 2021.'

De woorden van de Lopster burgemeester doen sterk denken aan het betoog dat partijgenoot en -prominent Jan Terlouw in 2016 hield in De Wereld Draait Door.

Terlouw vertelde toen over zijn kindertijd, waarin er nog touwtjes uit de brievenbus hingen om de deur mee te openen. En dat die tijd is vervlogen, net als het vertrouwen van de samenleving, dat door de jaren heen minder is geworden.

Burgemeester Engels, was Terlouw een inspiratiebron voor uw nieuwjaarstoespraak?

'Daar verrast u mij mee. Daar had ik eigenlijk helemaal niet aan gedacht. Maar inderdaad, eigenlijk zit daar een hele grote verwantschap tussen. Als je het hebt over vertrouwen in deze gemeenschap, heeft dat een deuk gekregen door het gaswinningsdossier. Maar het onderlinge vertrouwen tussen de mensen heeft dat niet. En dat is een groot goed en dat moeten we bewaren.'

Waarom is het zo belangrijk dat Lopsters na de gemeentelijke fusie ook nog steeds bij elkaar achterom langs moeten kunnen gaan?

'Wij zijn een plattelandsgemeente in de goede zin van het woord. Delfzijl is een havengebied, Appingedam is een stad. In Loppersum hebben wij een andere cultuur en gaan we anders met elkaar om. En wij willen voorkomen dat die cultuur van eigenheid en kleinschaligheid verdwijnt doordat er een nieuwe grote gemeente komt.'

Bent u daar bang voor?

'Nee, daar ben ik niet zo bang voor. Een gemeente is wat anders dan een gemeenschap. Een gemeenschap heeft hele andere grenzen dan een gemeente.'

Hoe zorgt u ervoor dat die eigen cultuur wordt behouden als er straks één grote nieuwe gemeente is?

'Daar zijn allerlei manieren voor. Bijvoorbeeld door op verschillende locaties te vergaderen. Of de dorpen en de wijken ingaan en wijkraden en dorpsraden in het leven roepen. Maar waar het mij om gaat is dat we op de agenda zetten dat we grootschaliger gaan besturen en op kleinschalige wijze het contact met mensen behouden. Daar ga ik niet alleen over, dat ga ik de komende tijd met mijn collega's uit Delfzijl en Appingedam bespreken.'

