Sjinkie Knegt moet zes weken in Martini Ziekenhuis blijven

Shorttracker Sjinkie Knegt moet waarschijnlijk zes weken blijven op de brandwondenafdeling van het Martini ziekenhuis in Groningen. Donderdag raakte Knegt gewond, nadat zijn kleren vlam vatten toen hij zijn houtkachel aanstak.

Zijn moeder, Liesje Knegt, zegt dat Sjinkie een goede nacht achter de rug heeft. Dat meldt Omrop Fryslân.

Verwondingen

'Hij had eerst wel veel pijn, maar hij heeft een goede nacht gehad', vertelt ze. Sjinkie heeft brandwonden in het gezicht, op zijn borst, op de benen en op zijn voeten. 'Het is met name de voorkant die verbrand is. Op zijn borst is het alsof hij flink in de zon heeft gelegen. Hij had gelukkig een trui aan, dat valt wel mee.' In zijn gezicht heeft hij met name brandwonden op zijn voorhoofd, onder zijn ogen, op zijn neus en op zijn oren.. Zijn voeten zijn er het ergst aan toe. 'Die zijn helemaal ingezwachteld. Dat kunnen wij verder ook niet zien.'

Herstel

De doktoren hebben gezegd dat ze pas over ongeveer vier weken iets kunnen zeggen over zijn herstel. 'Er zitten met name eerste- en tweedegraads brandwonden op zijn voet en ze twijfelen of er ook derdegraads brandwonden bij zitten. Misschien een paar plekjes.' Bij derdegraads brandwonden is herstel meestal niet mogelijk. Maar doordat de doktoren hier nu nog niets over kunnen zeggen, is het ook niet zeker of ze overgaan op huidtransplantatie. Zin spieren en zenuwen zouden niet zijn aangetast.

Traumahelikopter

Vader Joost, moeder Liesje en vriendin Fenna zijn donderdag bij hem in het ziekenhuis geweest. Fenna lag op bed op het moment dat het ongeluk 's morgens vroeg gebeurde.

'Die heeft er wel een klap van gekregen', vertelt Liesje Knegt. 'Op het moment dat ze de woonkamer in kwam, had Sjinkie het vuur in zijn gezicht en op zijn borst al uitgekregen. Ze heeft toen een pan met water gepakt en het vuur op zijn voeten uit gekregen.' Daarna heeft ze 1-1-2 gebeld en gevraagd of hij onder de douche moest. Dat hebben ze toen gedaan, waarna de traumahelikopter met een arts kwam. Daarna is hij direct naar het Martini ziekenhuis gebracht.'

Zaterdag en zondag gaan Liesje en Joost waarschijnlijk toch naar het EK in Dordrecht. 'Sjinkie zei: 'ga er maar naar toe. Ik lig hier toch maar wat.' Nou ja, als hij dat zegt is het ook wel een goed teken, zeg ik dan maar.'