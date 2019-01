Speciale stofzuiger uit Winschoten maakt strand Schiermonnikoog schoon

Met een speciale stofzuiger wordt de komende dagen geprobeerd de plastic korrels die zijn aangespoeld op Schiermonnikoog op te ruimen.

Dat wordt gedaan door grondverzetbedrijf Van der Flier uit Winschoten, dat de opdracht heeft gekregen om het strand schoon te maken. Het bedrijf zet daarbij een speciale zandzuigauto in. Die wordt doorgaans gebruikt om zand weg te halen op plaatsen waar het te gevaarlijk is om te graven.

Weinig zand en veel bolletjes

Het bedrijf is op dit moment aan het testen wat het beste werkt. 'We hebben hier een boel uitdagingen. Want hoe zorg je ervoor dat je weinig zand opzuigt en juist veel bolletjes? Het is heel erg pionieren', zegt Kor van der Flier tegen Omrop Fryslân.

Het probleem is dat veel zand aan de bolletjes zit vastgeplakt. 'We hebben vandaag een soort van testdag. Dan kunnen we goed bekijken wat we kunnen doen. Als we de goede methode hebben gevonden, wordt gestart met het schoonmaken van het strand.'

Wanneer dat begint, is nog niet precies duidelijk.